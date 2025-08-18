Jejak Merdeka Digelar dalam Rangka 17 Agustus Hadirkan Lari 17 Km dengan Konsep Plogging

Sejumlah pelari melakukan aksi bersih-bersih memungut sampah di halaman monumen trip di Malang saat ambil bagian di acara Jejak Merdeka.(MI/HO)

KAMPANYE Jejak Merdeka, yang berupa 17 kilometer, digelar di delapan kota dengan konsep plogging, lari sambil memungut sampah.

Jejak Merdeka lahir dari keinginan MS Glow For Men untuk merayakan kemerdekaan dengan cara yang lebih bermakna. Tidak hanya meriah, kehiatan ini juga bermanfaat bagi sesama, lingkungan, dan sejarah bangsa.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari semangat “MS Glow for Men Running for Passion”, program yang sejak awal mengajak pria Indonesia untuk hidup aktif, percaya diri, dan peduli. Kini, nilai itu diperluas, menggabungkan olahraga, aksi sosial, semangat nasionalisme, dan penghormatan terhadap warisan sejarah.

Sebanyak 360 pelari ambil bagian, masing-masing kota diwakili 45 peserta. Rute lari membawa mereka melintasi monumen bersejarah yang ada di delapan kota, yaitu Patung Sudirman di Jakarta, Tugu Muda di Semarang, Monumen Sejarah Pejuang Tugu 45 di Solo, Momumen Serangan Umum 11 Maret di Yogyakarta, Kantor Pos Kepanjen di Surabaya, Monumen Pahlawan TRIP di Malang, Monumen Pahlawan Shermadarya di Bali, dan Monumen Bambu Runcing di Pekanbaru.

Di setiap titik, para peserta berhenti sejenak untuk membersihkan area sekitar monumen, mengibarkan bendera Merah Putih, menanam pohon, maupun memberikan bantuan kepada penjaga warisan sejarah serta keluarga veteran. Aksi ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus dijaga, bukan hanya dikenang.

Founder MS GLOW FOR MEN dan J99 Corp Gilang Widya Pramana menegaskan pentingnya makna dari kegiatan ini.

“Bagi kami, Jejak Merdeka adalah wujud nyata semangat kemerdekaan. Kami ingin mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan lebih dari sekadar perayaan. Membersihkan monumen, menjaga kebersihan, dan melestarikan sejarah adalah bentuk penghormatan kita kepada para pahlawan. Kami percaya pria Indonesia bisa tetap aktif, percaya diri, dan peduli—bukan hanya pada penampilan, tapi juga pada lingkungannya. Namun, kegiatan ini tidak hanya terbuka untuk pria. Siapa pun, termasuk para wanita, dapat ikut merayakan semangat kemerdekaan dengan cara yang lebih bernilai,” paparnya.

Sebagai Brand Ambassador MS Glow For Men sekaligus public figure yang aktif berlari, Tara Budiman, menambahkan pengalaman pribadinya.

“Berlari sejauh 17 kilometer untuk merayakan Hari Kemerdekaan memberi pengalaman yang sangat berbeda. Ini bukan sekadar olahraga, tapi bentuk penghormatan kepada perjuangan para pahlawan. Saya bangga menjadi bagian dari gerakan yang memadukan sportivitas, kepedulian lingkungan, dan rasa cinta tanah air. Semoga langkah kecil kita hari ini membawa dampak besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan lestari,” tutur Tara.

Melalui Jejak Merdeka, MS Glow For Men berharap gerakan ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk menjaga warisan bangsa, peduli terhadap lingkungan, dan menjalani gaya hidup sehat.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata yang menumbuhkan kesadaran bahwa kemerdekaan harus terus dimaknai dengan aksi positif yang bermanfaat bagi masyarakat dan kelestarian alam, menciptakan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan penuh semangat persatuan.

“Kami meyakini perubahan besar berawal dari langkah kecil. Jejak Merdeka menjadi wujud komitmen kami untuk menginspirasi kepedulian terhadap sejarah, lingkungan, dan masa depan bangsa. Sebagai bagian dari J99 Corp, kegiatan ini merupakan cerminan dari nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial yang kami junjung. Kemerdekaan bukan hanya warisan yang kita rayakan, tetapi amanah untuk kita wujudkan melalui aksi nyata hari ini demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Gilang. (Z-1)