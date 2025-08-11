B Clinic Kembali Hadir di Ajang MID Run Fest 2025

Booth B Clinic di Mid Run Fest(MI/HO)

GAYA hidup aktif dan sehat semakin menjadi bagian penting dari keseharian masyarakat. Sejalan dengan semangat itu, B Clinic kembali ambil bagian dalam kegiatan positif dengan hadir di MID Run Fest 2025, yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah pada Minggu (10/8).

Hal ini menjadi keikutsertaan kesekian kalinya B Clinic dalam event lari, sebagai bentuk konsistensi dukung gaya hidup sehat dan aktivitas yang membawa dampak positif.

Seiring terus tumbuh dan memberi dampak positif, B Clinic telah memiliki 46 cabang di berbagai kota dan terus melakukan ekspansi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia. Di setiap langkahnya, B Clinic selalu kontribusi di kegiatan positif untuk mendukung UMKM

Baca juga : Wali Kota Yogyakarta Ajak Masyarakat Olahraga Bersama dan Jaga Kebersihan

Di booth B Clinic, para peserta antusias menikmati berbagai aktivitas menarik seperti, Cek InBody gratis dan langsung keluar hasilnya, Free Trial Collagen Drink, Lip Serum Best Seller Harga Spesial Rp22.000, Konsultasi gratis dari expertnya B Clinic, dan Promo Spesial di Booth B Clinic.

“B Clinic percaya bahwa menjaga kesehatan tubuh tidak cukup dari luar saja. Collagen alami dalam tubuh mulai menurun sejak usia 25 tahun, oleh karena itu dukungan dari dalam seperti konsumsi collagen sangat penting, terutama bagi mereka yang aktif secara fisik, termasuk para pelari dan pecinta aktivitas outdoor. Polusi, keringat, dehidrasi tubuh, dan paparan UV dapat mempercepat penurunan kadar collagen yang berdampak pada elastisitas, hidrasi, dan regenerasi kulit,” kata Head of Branding B Clinic, Ananda Putri Ramadhan di lokasi MID Run Fest 2025.

“Sebagai bentuk dukungan gaya hidup sehat, B Clinic menghadirkan Free Collagen Drink BC Health by B Clinic di MID Run Fest 2025, diformulasikan untuk membantu menjaga kelembapan kulit, memperkuat struktur jaringan kulit, serta mendukung pemulihan tubuh setelah beraktivitas. B Clinic juga merayakan antusiasme tinggi terhadap produk BC Skin Lip Serum 3in1, yang sukses sold out sejak launching pertamanya. Melihat tingginya permintaan, BC Skin by B Clinic kini mempercepat proses produksi didukung oleh teknologi canggih dan para ahli di bidangnya demi memastikan produk tersedia lebih cepat bagi para beauty enthusiast yang menantikan,” sambungnya.

Baca juga : Ribuan Pelari BITR 2025 Promosikan Pariwisata dan Pelestarian Lingkungan Hidup di KEK Kura Kura Bali

Ditegaskan Ananda, B Clinic berkomitmen untuk terus memberikan solusi perawatan yang nyata dan berdampak. Karena setiap langkah kecil menuju kesehatan dan kebahagiaan pantas di dukung.

B Clinic merupakan klinik kecantikan dengan menggunakan teknologi canggih dan terlengkap, sehingga mampu memberikan proses perawatan yang nyaman, aman, tanpa rasa sakit, dan tentunya dengan hasil yang nyata. B

Clinic berharap, dengan adanya gebrakan-gebrakan baru ini bisa menjadi perjalanan yang terus melebarkan sayapnya dan menjadi solusi setiap permasalahan kecantikan maupun penampilan dengan selalu memberikan yang terbaik untuk para peminatnya di setiap kesempatan.

Hal itu terjadi lantaran kehadiran B Clinic, jaringan klinik kecantikan dan kesehatan yang memadukan layanan estetika dengan pendekatan wellness.

“Kolagen itu penting untuk kesehatan kulit dari dalam. Secara alami produksi kolagen menurun setelah usia 25 tahun, apalagi dengan paparan sinar matahari dan polusi, serta gaya hidup yang kurang teratur. Setelah berlari di bawah matahari biasanya akan merasa segar setelah minum kolagen, karena kulit dan tubuh mendapat hidrasi sekaligus nutrisi tambahan,” jelas Ananda.

Ananda kembali memberikan tips kecantikan dan kesehatan untuk para pelari ala B Clinic. Ia menyebut, perlindungan kulit dari sinar matahari bisa menggunakan sunscreen minimal SPF 30 sebelum berlari untuk mengurangi risiko kulit terbakar dan penuaan dini.

Guna menangkal hidrasi dari luar dan dalam, Ananda menyarankan untuk mengkonsumsi kolagen guna membantu menjaga elastisitas kulit, sekaligus minum air yang cukup sebelum dan sesudah lari.

"Bagi pelari yang gemar mengikuti event luar kota, fiber drink bisa membantu detox usus, melancarkan pencernaan dan menjaga metabolisme tubuh tetap optimal dan bisa mengatasi sembelit saat travelling," tandas Ananda. (Z-1)