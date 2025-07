B Clinic Turut Meriahkan PKB Run Fest 2025

B Clinic hadir di PKB Run(MI/HO)

GAYA hidup sehat bukan sekadar tren, tapi sudah menjadi bagian dari identitas banyak orang. Mendukung semangat tersebut, B Clinic ambil bagian dalam kemeriahan PKB Run Fest 2025, sebuah ajang lari dengan tujuan menerapkan hidup sehat dan bahagia, yang digelar di Gelora Bung Karno Senayan, Minggu (20/7) lalu.

Sebagai klinik yang mengedepankan konsep perawatan dan kesehatan holistik, B Clinic hadir dengan pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap perawatan tubuh, bukan hanya soal stamina tapi juga kesehatan kulit.

“B Clinic inikan sangat konsern dengan kesehatan dari dalam dan juga luar (skin). Kami mengusung kesehatan secara menyeluruh, tidak mengenal umur dan juga gender. Kami selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang positif. Tidak hanya event lari, event UMKM juga kami dukung selama itu kegiatan positif,” kata Head of Branding B Clinic Ananda di lokasi acara

“Kenapa tadi booth kami ramai sekali didatangi pelari, karena kami punya minuman kesehatan collagen yang menyegarkan. Kami pun menyadari, setelah umur 25 tahun, produksi collagen dalam tubuh itu menurun, ditambah polusi, gaya hidup kurang sehat, tidur tidak teratur, kami berikan BC Skin Collagen ini untuk mengatasi semua itu. Dan kami juga sediakan video 360 untuk bisa mengcapture moment ini bersama orang terkasih seperti keluarga dan juga teman-temannya,” sambungnya.

Dijelaskan Ananda, BC Skin, perawatan kulit modern untuk tampil glowing dan percaya diri di setiap Langkah ini tentu juga mendukungs egala macam aktifitas termasuk lari.

Di BC Health, terdapat produk Fiber dan Collagen yang membantu menjaga kesehatan dari dalam.

Antusias para Runners mengunjungi booth B Clinic, para runners bisa menikmati berbagai aktivitas menarik seperti, free trial collagen drink, spin wheel produk BC Skin gratis, photobooth, konsultasi, timbangan in body, untuk cek komposisi tubuh dan tentunya kesempatan untuk mengenal lebih dekat solusi perawatan dari B Clinic.

“Keikutsertaan B Clinic di PKB Run Fest 2025 bukan hanya bentuk partisipasi, tapi juga bagian dari komitmen B Clinic untuk terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan membawa pesan penting bahwa menjaga kesehatan kulit tak kalah penting dari menjaga kebugaran tubuh. Kulit yang sehat bukan cuma dari skincare luar, tapi juga dari apa yang kita konsumsi terutama saat tubuh sedang aktif dan membutuhkan pemulihan,” jelas Ananda.

Di kesempatan itu, B Clinic mengangkat tema beauty and wellness inside and out, BC Skin by B Clinic turut memperkenalkan produk terbaru BC Skin Lip Serum 3in1, bukan pelengkap tapi penyelamat untuk Bibir Sehat & Cantik Alami. Inovasi ini hadir dengan 3 Heroes Ingredients in 1 Serum, yang menggabungkan Hyaluronic Acid, Jojoba Oil dan Vitamin E.

Khusus hadir secara langsung di PKB Run Fest launching Promo Eksklusif sebesar 80%, dari harga normal Rp110.000 menjadi hanya Rp22.000.

Lip Serum ini menjadi jawaban bagi siapa pun yang mendambakan warna pigmen alami pada bibir, sehat, kenyal, lembab dan bercahaya. New BC Skin Lip Serum 3in1 hadir sebagai pendekatan baru dalam perawatan bibir modern, praktis, dan efektif sesuai kebutuhan gaya hidup masa kini.

“Karena hidup sehat tidak harus ribet, kadang cukup dengan satu langkah kecil seperti menjaga kesehatan tubuh dan kulit yang sehat bercahaya adalah bagian dari gaya hidup sehat yang seutuhnya. Let’s celebrate wellness, inside and out,” ungkap Ananda.

B Clinic adalah klinik kecantikan dengan menggunakan teknologi canggih dan terlengkap, sehingga mampu memberikan proses perawatan yang nyaman, aman, tanpa rasa sakit, dan tentunya dengan hasil yang nyata.

B Clinic berharap, dengan adanya gebrakan-gebrakan baru ini bisa menjadi perjalanan yang terus melebarkan sayapnya dan menjadi solusi setiap permasalahan kecantikan maupun penampilan dengan selalu memberikan yang terbaik untuk para peminatnya di setiap kesempatan. (Z-1)