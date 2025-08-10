Wali Kota Yogyakarta Ajak Masyarakat Olahraga Bersama dan Jaga Kebersihan

(Panitia Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025)

Minat masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya untuk berolahraga sangat tinggi. Hal itu terlihat pada animo peserta Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 di Yogyakarta, Minggu (10/8).

Wali Kota Yogyakarta Dr. (H.C.) dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengapresiasi komitmen Nestlé MILO untuk memfasilitasi agar masyarakat berolahraga dan berlari bersama. "Kegiatan ini juga menghadirkan keceriaan dan semangat hidup sehat bagi semua peserta," kata dia.

Pihaknya juga mengajak seluruh peserta untuk menjaga kebersihan selama acara berlangsung, dengan tidak membuang sampah sembarangan. "Mari kita wujudkan komitmen ‘Mas JOS ', Masyarakat Jogja Olah Sampah’, demi menjaga keindahan dan kebersihan kota kita tercinta,” pesan dia.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Suhirman, menyampaikan pentingnya energi untuk aktif setiap hari. Kegiatan berlari bersama ini bermanfaat untuk menyehatkan kita semua.

"Penting untuk mewujudkan generasi masa depan yang sehat, aktif, dan berkarakter tangguh khususnya bagi masyarakat Yogyakarta," kata dia.

Business Executive Officer Beverages & Culinary Dairy Business Unit PT Nestlé Indonesia, Alaa Shaaban mengatakan, jumlah peserta di Yogyakarta mencapao 4.200 pelari. Mereka terbagi dalam dua kategori, yaitu 5K dan Family Run 2.5K.

"Semangat dan antusias yang luar biasa dari masyarakat Yogyakarta dan kota-kota lainnya menjadi bukti nyata bahwa MILO ACTIV Indonesia Race diterima dengan hangat sebagai bagian dari gaya hidup sehat keluarga Indonesia," ungkapnya di sela-sela kegiatan event tersebut di Kota Yogyakarta, Minggu (10/8).

Menurut dia, upaya pemerintah Indonesia dalam menghadirkan generasi yang lebih sehat, aktif, dan tangguh melalui olahraga harus terus didukung. Berakhirnya Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 Yogyakarta Series menandao resmi ditutupnya rangkaian Road to MILO ACTIV Indonesia Race tahun ini.

Tahun ini, lebih dari 25.000 pelari dari lima kota turut ambil bagian dalam rangkaian Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025. Ia pun berpesan, para pemenang agar mempersiapkan diri untuk acara puncak MILO ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta.

"Sejak 2010, program lari dari Nestlé MILO telah mengajak lebih dari 366.000 masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak, untuk menjalani gaya hidup sehat dan aktif," kata dia.

Juara kategori 5K Putra diraih oleh Rahmad Setiabudi dengan catatan waktu 15 menit, 19 detik. Dan juara kategori 5K Putri diraih oleh Dwi Tiansi Anggraini dengan catatan waktu 18 menit, 05 detik. (H-1)