Explorun Jadi Akses Resmi Pelari Indonesia Menuju SuperHalfs

Launching Explorun.(DOK 99 VIRTUAL RACE)

PLATFORM lari virtual 99 Virtual Race (99VR) bersama Cerita Lari secara resmi memperkenalkan Explorun, sebuah brand baru yang dirancang untuk mengantarkan pelari Indonesia mengikuti ajang lari internasional bergengsi, SuperHalfs.

Explorun.id sebagai Official Travel Agency SuperHalfs untuk Indonesia, hadir sebagai akses resmi bagi pelari Tanah Air untuk mengejar medali prestisius Super Medal, yang hanya bisa diraih dengan menyelesaikan enam seri half marathon bersertifikasi AIMS dan berlabel World Athletics Elite Road Race di Eropa.

Adapun enam kota tuan rumah SuperHalfs adalah Lisbon, Prague, Berlin, Copenhagen, Cardiff, dan Valencia. Batch pertama Explorun akan memulai debutnya di EDP Lisbon Half Marathon pada 8 Maret 2026, disusul oleh GENERALI Prague Half Marathon (28 Maret), GENERALI Berlin Half Marathon (29 Maret), dan Copenhagen Half Marathon (20 September).

CEO 99 Virtual Race Stevie Go menyampaikan bahwa untuk batch pertama pada 2026, Explorun menargetkan sedikitnya 100 peserta dari Indonesia untuk ikut serta di empat race perdana: Lisbon, Prague, Berlin, dan Copenhagen.

Explorun tak hanya menyediakan slot resmi yang terbatas, tetapi juga menghadirkan dukungan menyeluruh mulai dari:

Persiapan administrasi (visa, tiket, akomodasi)

Workshop, pendampingan, dan briefing bersama komunitas

Pendokumentasian dan support lapangan selama race berlangsung

Peluncuran resmi Explorun dimulai 2 Agustus 2025 melalui situs explorun.id, dan terbuka untuk pelari Indonesia dari berbagai level.

“Explorun.id menjadi gerbang awal bagi pelari Indonesia untuk menjelajah berbagai event lari di luar negeri, dimulai dari SuperHalfs, dengan informasi yang lengkap termasuk pendaftaran peserta dan pembayaran yang fleksibel dan otomatis. 99 Virtual Race memberikan alternatif kepada member kami khususnya dan semua pelari pada umumnya untuk mempunyai kesempatan berlari di luar negeri, sekaligus menjadi divisi baru diluar virtual run yang selama ini menjadi service utama 99 Virtual Race,” kata Stevie.

Stevie menambahkan, pelari yang menyelesaikan semua enam seri akan mendapatkan Super Medal, sebuah simbol pencapaian elite yang hingga saat ini belum pernah dimiliki oleh pelari asal Indonesia.

Sementara itu, Founder dan CEO Cerita Lari Faiz Kasmy menjelaskan bahwa SuperHalfs merupakan ajang penting dalam peta lari dunia karena seluruh race-nya telah memperoleh sertifikasi World Athletics Elite Road Race, dan beberapa menjadi ajang pemecahan rekor dunia.

“Superhalfs adalah seri half marathon kelas dunia yang menjadi incaran para pelari di seluruh dunia. Cerita Lari yang telah berpengalaman menghadirkan race-race World Marathon Majors ke Indonesia, kini melalui Explorun membantu pelari Indonesia mendapatkan akses ke 6 race SuperHalfs,” jelas Faiz.

Untuk batch pertama, Cerita Lari melakukan proses kurasi ketat, memprioritaskan pelari-pelari berpengalaman yang sebelumnya telah mengikuti World Marathon Majors, terutama mereka yang telah menyandang status Six Star Finisher.

“Target utama SuperHalfs adalah pelari yang ingin menikmati half marathon sebagai tantangan antara 10K dan marathon. Ajang ini ideal bagi pelari yang ingin berlari di luar negeri tanpa persiapan sepanjang marathon,” lanjutnya.

Dalam hal persiapan teknis dan mental, Cerita Lari akan menghadirkan program Road to SuperHalfs yang meliputi sesi workshop dan long run, membekali pelari dengan informasi mengenai strategi latihan, visa, hingga travel insurance.

Keterlibatan brand olahraga lokal ONPOINT sebagai salah satu official partner juga memberi warna tersendiri pada peluncuran Explorun.

CEO & Co-Founder ONPOINT Wira Surya mengatakan keterlibatan pihaknya yang menjadi Official Recovery Partner menjadi titik awal bagi para pelari Indonesia untuk menunjukkan betapa pentingnya pemulihan untuk meningkatkan performa (recover to perform).

“Sama halnya dengan recovery dan performance merupakan dua aspek kolektif untuk meraih prestasi, keberanian, dan keikutsertaan para pelari Indonesia mengikuti Explorun juga menjadi kebanggaan kolektif seluruh bangsa untuk menunjukkan bahwa Indonesia punya semangat, kualitas, dan daya saing global,” jelas Wira.

“Sebagai brand lokal, kami bangga bisa menemani para pelari Indonesia yang bukan hanya bisa perform hard atau run fast, tapi juga bisa recover smart,” imbuhnya.

ONPOINT juga menilai bahwa kolaborasi antara Explorun dan ONPOINT dalam proyek ini menjadi contoh nyata sinergi yang berdampak besar.

“Kolaborasi ini adalah bukti nyata bahwa ketika tiga kekuatan, yakni komunitas, platform digital, dan brand olahraga, bersatu, hasilnya bisa menciptakan dampak positif yang besar. Kerja sama ini bukan hanya saling melengkapi, tapi juga memperkuat ekosistem lari di Indonesia yang sangat memperhatikan pentingnya pemulihan untuk mendukung performa,” ujar Wira.

Selain ONPOINT, Explorun juga didukung oleh sponsor utama Bebas Cedera sebagai Official Sports Physiotherapy Partner, yang turut hadir memberikan layanan pemulihan dan edukasi cedera bagi pelari. Dukungan lain yang memperkuat Explorun, ialah Anessa, Avrist, ISOPLUS, Las Vegas Mobile Store, L-Men, Pristine 8+, St. Ives, Tempo, TSUBAKI, Watsons, Yeo’s, dan BAKU. (I-3)