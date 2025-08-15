Amartha 10X Run 2025 Usung Tema Beat Your Best

Konferensi pers Amartha 10X Run(MI/HO)

AMARTHA kembali menggelar Amartha 10X Run dengan ambisi yang lebih besar pada 28 September 2025 mendatang di Plaza Barat Gelora Bung Karno, Jakarta.

Amartha 10X Run mengusung tema Beat Your Best, yang bertujuan mengajak setiap individu untuk menantang diri melampaui batas pribadi untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Tema ini terinspirasi dari semangat para pengusaha UMKM binaan Amartha yang tersebar di 50.000 desa yang terus berjuang menjadi versi terbaik untuk dirinya, keluarga, dan lingkungan sekitar.

SVP Marketing & Growth Amartha Sheldon Chuan menyampaikan, “Amartha 10X Run adalah perayaan tekad dan keberanian untuk melampaui batas, sama seperti yang dilakukan mitra usaha binaan Amartha setiap hari. Dengan semangat Beat Your Best, kami ingin menginspirasi peserta untuk menikmati proses berlari sekaligus menemukan potensi terbaik dalam dirinya”.

Baca juga : B Clinic Kembali Hadir di Ajang MID Run Fest 2025

Amartha 10X Run memperbesar jangkauan target dibanding tahun lalu yang hanya 3.000 menjadi 5.200 peserta. Jumlah kategori pun bertambah menjadi tiga kategori, yaitu Kids Dash (100M, 200M, dan 400M), 10K, dan Half Marathon.

Ia pun mengungkapkan latar belakang adanya diversifikasi kategori perlombaan pada Amartha 10X Run tahun ini.

“Diversifikasi kategori perlombaan merefleksikan transformasi Amartha yang memperkuat komitmen kami dalam memberdayakan pengusaha UMKM di Indonesia. Layanan Amartha semakin berkembang dengan ragam inovasi keuangan digital yang memudahkan UMKM akar rumput dalam mengembangkan usahanya. Layanan ini mencakup layanan pendanaan produktif, pembiayaan modal kerja bagi UMKM, fitur pembayaran, penyaluran zakat, dan fitur lain yang semuanya tersedia di aplikasi AmarthaFin. Bahkan ada fitur pendanaan UMKM dengan imbal hasil menarik bagi investor yang ingin mendukung UMKM ultra mikro.” lanjut Sheldon.

Baca juga : Wali Kota Yogyakarta Ajak Masyarakat Olahraga Bersama dan Jaga Kebersihan

Dalam pelaksanaannya, Amartha menggandeng Indonesia Muda Road Runner (IMRR) selaku penyelenggara kegiatan lari. IMRR berkomitmen memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh peserta lari, baik pelari pemula dan pelari berpengalaman.

Director Indonesia Muda Road Runner (IMRR) Satrio Guardian menjelaskan, “IMRR kembali terpilih menjadi mitra eksekutor di kegiatan Amartha 10X Run 2025. Kami berupaya memberikan pengalaman berlari terbaik bagi peserta agar dapat berlari dengan aman dan nyaman serta fokus Beat Your Best mencapai target mereka.”

Peserta Amartha 10X Run akan mendapatkan pengalaman unik yang diwarnai perjalanan Amartha mendukung jutaan UMKM perempuan di daerah selama 15 tahun pelayanan. Setiap pelari akan mendapatkan dukungan moral dari para ibu di beberapa titik cheering point, menuangkan semangat dan kegigihan mitra perempuan Amartha di daerah dalam menghidupkan keluarga masing-masing.

Setelah selesai berlari, peserta dapat memanjakan diri di Race Village yang berkonsep pasar dan perdesaan.

Amartha juga menyuguhkan ratusan ikan cupang yang dapat dibawa pulang oleh pelari, ini merupakan simbol ketangguhan dan keindahan yang tumbuh dari akar rumput.

“Melalui Race Village, Cheering Point Ibu-Ibu, hingga simbol ikan cupang, kami ingin menunjukkan bahwa Amartha 10X Run bukan hanya ajang olahraga, tapi juga ruang untuk merayakan komunitas dan semangat pemberdayaan. Setiap elemen dihadirkan dengan tujuan memperkuat koneksi antara peserta, masyarakat, dan misi kami untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif,” pungkas Sheldon Chuan. (Z-1)