Golkar DKI Jakarta Rayakan Kemerdekaan RI, Meneruskan Perjuangan dengan Kerja Nyata

Peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di kantor DPD Golkar Jakarta, Cikini.(MI/HO)

PARTAI Golkar DKI Jakarta menggelar upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di kantor DPD Golkar Jakarta, Cikini.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai organisasi sayap dan hasta karya Golkar sebagai wujud persatuan.

Dalam pidatonya, Wakil Ketua Golkar DKI Ashraf Ali menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan cara yang relevan di era modern ini.

"Kita meneruskan perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pejuang dengan darah, kini dengan cara kita melakukan kerja keras, inovasi, dan persatuan sebagai bentuk meneruskan perjuangan para pejuang kemerdekaan untuk cinta tanah air," katanya..

Ashraf Ali juga menyampaikan rasa syukur atas kontribusi Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia yang dinilai telah banyak memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain itu, kinerja Golkar DKI di bawah kepemimpinan Ahmed Zaki Iskandar juga berhasil meningkatkan perolehan kursi DPRD dari 6 menjadi 10 dan DPR RI dari 1 menjadi 2.

Kemenangan Pilpres di wilayah DKI Jakarta juga menjadi bukti kerja keras kader Golkar sebagai pendukung.

Selain itu, Ashraf bersyukur atqs terpilihnya Zaki Iskandar secara aklamasi pada Musda untuk kembali memimpin Golkar DKI Jakarta priode 2025-2030.

Ashraf Ali mengajak seluruh kader dan simpatisan untuk terus bekerja membangun Golkar dan DKI Jakarta.

"Mari kita jadikan momentum HUT RI ini sebagai perjuangan. Teruslah membangun Golkar dan membangun DKI Jakarta dengan mendukung program-program Pemprov DKI menjadikan Jakarta kota global yang dapat mensejahterakan rakyat," tegasnya.

Dia menegaskan peringatan kemerdekaan ini bukan hanya seremonial, tetapi juga pengingat bahwa mengisi kemerdekaan adalah tugas kolektif yang butuh kerja keras dan pengorbanan.

Acara diakhiri dengan berbagai lomba yang diikuti oleh ormas dan hasta karya. Seperti tarik tambang, balap karung, baca pantun, dan balap balon, menambah semarak perayaan. (Z-1)