Warga Luar Boleh Daftar jadi Damkar, Pramono : Prioritasnya Warga Jakarta

Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

Mohamad Farhan Zhuhri
07/8/2025 15:54
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.(Dok. Antara)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung segera membuka rekrutmen Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan (Gulkarmat).

Ia mengatakan, seluruh WNI boleh mendaftar sebagai petugas pemadam kebakaran (damkar), bukan hanya warga Jakarta.

Kendati penduduk luar daerah boleh mengikuti seleksi, ia menegaskan rekrutmen ini tetap diprioritaskan untuk warga Jakarta.

"Ya tentunya prioritas utama adalah warga Jakarta. Tetapi Jakarta ini kan kota terbuka. Nggak boleh kemudian membatasi siapapun. Kalau ditanya siapa yang utama? Ya warga Jakarta," kata Pramono di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

Selain itu, Pramono juga membantah dugaan adanya pungutan liar (pungli) dari rencana pembukaan rekrutmen petugas pemadam kebakaran di Jakarta.

"Enggak benar itu. Enggak ada (pungli). Itu saya jamin enggak ada," ujar Pramono.

Ia mengaku memang memberikan keleluasaan kepada Dinas Gulkarmat DKI Jakarta untuk melakukan proses seleksi. Pramono menegaskan proses berjalan transparan karena pendaftaran dilakukan secara online.

"Kalau posisi damkar sepenuhnya diadakan di damkar (Dinas Gulkarmat) dan karena performa dari damkar sangat baik. Saya terus terang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada damkar," urai Pramono.

"Tapi nanti, finalisasinya supaya transparan gubernur, wakil gubernur, melihat dan terlibat dalam hal itu," pungkasnya. (H-3)



Editor : Putri Rosmalia
