Pendaftaran Resmi Ditutup, 24 Ribu Warga Berebut Posisi Damkar

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PEREKRUTAN personel Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta resmi ditutup pada Kamis (14/8) pukul 16.00 WIB.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, total pelamar yang mendaftar mencapai 24.405 orang.
"Jam 4 (sore) ini untuk yang daftar Damkar (resmi) kita tutup, untuk update sampai terakhir adalah 24.405 orang," ucap Pramono di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (14/8).
Ia menegaskan proses seleksi akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Ia mengaku telah memberikan instruksi khusus kepada, Kepala Dinas Gulkarmat Bayu Meghantara untuk memastikan seluruh tahapan berjalan adil.
"Kami akan secara transparan untuk melakukan seleksi, dan saya sudah memberikan pesan secara khusus Kepala Dinas Damkar, Pak Bayu untuk persoalan rekrutmen ini dilakukan secara terbuka," ujar Pramono.
Lebih lanjut, politikus PDIP itu mengatakan bahwa keputusan akhir hasil seleksi akan diputuskan melalui rapat resmi yang dipimpin langsung oleh Gubernur, dengan melibatkan Wakil Gubernur dan jajaran terkait.
"Nanti keputusan finalnya di dalam rapat yang akan dibimbing oleh gubernur yang tentunya ada wakil gubernur dan sebagainya," kata Pramono. (Far/M-3)
