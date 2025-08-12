Ini Tahapan Seleksi 1.000 Lowongan Petugas Damkar DKI

Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), resmi membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk formasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2025.
Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara, mengungkapkan terdapat 1.000 formasi yang tersedia. Persyaratan utama adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 18–30 tahun, dengan prioritas bagi pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.
“Proses seleksi dipastikan berlangsung terbuka, transparan, dan gratis sesuai peraturan yang berlaku. Masyarakat diminta untuk mewaspadai segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Dinas Gulkarmat DKI Jakarta,” ujar Bayu melalui keterangannya, Senin (11/8).
Formasi tersebut tersebar di lima Suku Dinas Gulkarmat:
Seluruh informasi resmi dapat diakses melalui media sosial, laman resmi Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, dan portal lowongan kerja Pemprov DKI Jakarta di https://www.jakarta.go.id/loker.
Berikut tahapan Jadwal Rekrutmen 1.000 petugas damkar DKI Jakarta 2025:
