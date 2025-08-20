Relawan Banyak Gagal Seleksi Damkar, Terungkap Ini Alasannya!

Relawan damkar banyak yang gagal lolos seleksi administrasi.(MI/Usman Iskandar)

DINAS Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta tengah merekrut 1.000 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pemadam kebakaran tahun ini. Namun, banyak anggota Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) gagal lolos seleksi administrasi meski sudah berpengalaman.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, faktor utama kegagalan tersebut adalah syarat tinggi badan minimal 165 sentimeter.

“Kenapa relawan tidak semuanya direkrut? Sebenarnya direkrut, tapi ada batasan tinggi. Itu aturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2022,” ujarnya di Balai Kota, Rabu (20/8).

Dari 24.405 pelamar, 83 persen gugur di tahap administrasi. Sekitar 45 persen pelamar berasal dari luar Jakarta, dan bagi non-KTP DKI ada syarat tambahan berupa SIM B1.

Hasilnya, mayoritas yang lolos adalah warga Jakarta.

Tahapan berikutnya meliputi pembuktian dokumen (19–22 Agustus), pengumuman administrasi (25 Agustus), tes fisik oleh Kodam Jaya (26 Agustus–17 September) di Brigif 1/Jaya Sakti, Kalisari, Jaktim. Ujian mencakup lari 12 menit, pull up, sit up, push up, shuttle run, pemeriksaan postur tubuh, serta renang 25 meter.

Sebanyak 1.000 peserta terbaik akan diumumkan pada 18 September 2025 dan menandatangani kontrak kerja mulai 1 Oktober 2025. (Z-10)