Komisi E DPRD DKI Soroti Peningkatan Kualitas Sarana Olahraga di Jakarta

ilustrasi(Antara Foto)

KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin mengatakan banyak kondisi fisik fasilitas olahraga mengalami kerusakan dan sudah tidak prima kembali di antaranya lapangan rusak, atap bocor, atau peralatan yang usang.

“Sarana prasarana masih banyak yang perlu diperbaiki,” ujar Dina melalui keterangannya, Jumat (15/8).

Ia mengapresiasi rencana Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta untuk merenovasi Stadion Olahraga Cendrawasih di Cengkareng, Jakarta Barat.

“Di Dapil (daerah pemilihan) saya, Cendrawasih, sudah dianggarkan untuk diperbaiki,” ungkap Dina.

Melalui upaya perbaikan sarana dan prasarana olahraga, sambung dia, dapat menciptakan lingkungan kondusif untuk kegiatan latihan dan kompetisi. Sarana dan prasarana yang memadai, ujarnya, memungkinkan atlet berlatih dengan lebih baik. Atlet dapat menggunakan fasilitas sesuai standar. Bahkan, sambungnya, atlet berpotensi meningkatkan performa untuk bertanding di ajang-ajang besar. Demi mengharumkan nama DKI Jakarta.

“Mudah-mudahan dengan diperbaiki sarana prasarana bisa menghadirkan juara-juara di pekan olahraga yang besar, bisa kita raih juaranya,” harap dia. (H-4)