DKI Tambah JPO di Titik Rawan Kecelakaan untuk Tekan Angka Korban di Jalan Raya

Ilustrasi--Sejumlah warga berjalan turun dari jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan K.H Mas Mansyur, Jakarta, Minggu (15/12/2024).(ANTARA/Idlan Dziqri Mahmudi)

PEMPROV DKI Jakarta, melalui Dinas Bina Marga, terus menambah pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di lokasi-lokasi rawan kecelakaan lalu lintas.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki dan menekan angka korban di jalan raya.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota, Syamsul Bakhri, menjelaskan bahwa titik rawan umumnya berada di ruas jalan dengan volume kendaraan tinggi dan padat aktivitas warga.

Baca juga : Pemprov DKI Didesak Tindak Tegas Pencuri Besi JPO

“Meski beberapa ruas sudah dilengkapi JPO, sejumlah lokasi masih belum memiliki fasilitas penyeberangan yang aman, seperti di Jalan Joglo dan Jalan Taman Jatibaru, Jakarta Barat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/8).

Menurut Syamsul, sebagian besar JPO di ibu kota saat ini sudah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) yang dikelola Dinas Bina Marga serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Kehadiran CCTV diharapkan mampu meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna JPO, sekaligus mengurangi potensi tindak kriminal.

Baca juga : Pecah Ban, Tiga Mobil Kecelakaan Beruntun di Ruas Tol Jagorawi

Pada 2025, Pemprov DKI telah membangun dua JPO baru di Jalan Raya Pesanggrahan dan Jalan Raya Jatiwaringin, Jakarta Barat.

Sementara untuk 2026, rencana pembangunan diarahkan ke tiga titik: Jalan KS Tubun (Jakarta Barat), Jalan Raya Pasar Minggu–Volvo (Jakarta Selatan), dan Jalan Kolonel Sugiono (Jakarta Timur).

“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pejalan kaki dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di ibu kota,” tegas Syamsul. (Z-1)