Ketua DPRD Ungkap Kerja Sama Jakarta dan AS, Ekspor Beras Food Station dan Bangun Universitas di Ancol

KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Jakarta dan Amerika sepakat menjalin kerja sama di tiga sektor. Masing-masing yakni sektor pangan, transportasi dan pendidikan. Adapun kerja sama tersebut sebagai tindak lanjut hasil kunjungan kerja ke Kantor Pusat Bank Dunia (World Bank Group) di Washington DC, Amerika Serikat pada Mei 2025. Menurut Khoirudin, banyak hal yang didapat dari kunjungan dan kunjungan balasan.

"Diantaranya terkait dengan kepedulian Bank Dunia terhadap isu lingkungan, salah satunya, penggantian bus berbahan bakar minyak menjadi listrik," ujar Khoirudin, dalam keterangannya, Rabu (6/8).

Pada sektor pangan, ia mendukung komitmen Jakarta mengekspor produk PT. Food Station Tjipinang Jaya ke Amerika Serikat. Food Station diberi peluang menyediakan atau mengekspor kebutuhan logistik 300 restoran. Ke depan, 1.000 restoran.

“Ini akan menaikan profit BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) kita,” ucap Khoirudin.

Sedangkan pada bidang pendidikan, PT. Pembangunan Jaya Ancol berkomitmen membuka kampus yang bekerja sama dengan Universitas Corolado.

“Untuk Ancol, akan segera dibangun kampus cabang Amerika. Insyallah ini akan memberikan income untuk Ancol dan Jakarta,” tutur Khoirudin.

Senada, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco berharap, kerja sama di tiga sektor itu dapat berjalan lancar serta menjadi pemasukan untuk Jakarta. Kerja sama itu merupakan terobosan baru. Jakarta bisa menggapai harapan besar.

“Tiga sektor tadi semoga dapat kita wujudkan. Kita perlu percepatan pembangunan. Semoga bisa segera terealisasi,” ungkap Baco.

Sementara, Executive Director EDS 16 World Bank Wempi Saputra menjelaskan, pihaknya akan membuat skema kerjasama antara Bank Dunia, BUMD dan Pemprov DKI Jakarta. Ia menyebut skema itu saling menguntungkan, baik terkait pengetahuan maupun pembiayaan (knowledge and financing).

“Kita kooperatif, you bring the money, i bring you profitable project. You bring the knowledge, i bring you comitment accountability good governance (kalian bawa investasinya, kami bawakan projek dengan keuntungan, kamu bawa pengetahuan, kami komitmen terhadap pemerintahan yang bersih),” pungkas Wempi. (H-4)