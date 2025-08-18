Harimau Benggala Lahirkan Dua Anak di Bandung Zoo

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
DI tengah konflik pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo serta ketidakpastian bantuan dari Pemkot Bandung hingga Pemprov Jawa Barat, lahir dua ekor anak Harimau Benggala. Kelahiran dua satwa yang dilindungi ini menambah koleksi satwa yang ada di Bandung Zoo.
Dua ekor anak Harimau Benggala ini lahir normal pada sekitar pukul 04.30 WIB Sabtu (12/7) lalu. Keduanya berjenis kelamin jantan dari indukan betina bernama Jelita berusia 4,5 tahun, dan jantan bernama Shah Rukh Khan berusia 22 tahun.
"Alhamdulillah kita mendapatkan tambahan koleksi dua ekor anak harimau benggala," ungkap Humas Bandung Zoo, Sulhan Syafi'i, Senin (18/8)
Menurut Sulhan, keduanya dirawat oleh sang induk di dalam kandang malam. Di situ keeper menyediakan tempat tidur jerami untuk manambah kehangatan. Jerami tersebut diganti setiap tiga hari sekali agar selalu segar dan steril. Kedua anak Harimau Benggala ini mulai hari pertama langsung menyusui pada induknya. Mereka dirawat dengan sangat baik oleh sang induk.
"Lalu pada hari ketujuh, kedua anaknya sudah membuka mata dan mulai merangkak di kandang malam. Seminggu terakhir ini keduanya sudah semakin lincah berjalan," jelasnya.
Sulhan menambahkan tim dokter, tim nutrisi, dan keeper terus memantau kesehatan dua anakan tersebut. Untuk makanannya, Jelita mendapatkan kombinasi daging ayam dan daging sapi. Makanan ini memang diberikan untuk menjaga produksi susu yang merupakan nutrisi utama para bayi harimau. Hingga saat ini kedua anak benggala tersebut belum diberikan nama.
"Rencananya memang akan kita carikan orangtua asuhnya. Tapi itu mungkin nanti, menunggu kondisi kondusif kembali. Kami hanya bisa berdoa, semoga konflik bisa berakhir dan Bandung Zoo bisa kembali dibuka untuk umum," tuturnya.
Saat ini lanjut Sulhan, kedua bayi tersebut beserta induknya tetap berada di dalam kandang pada malam hari, di salah satu kandang yang diberi nama komplek Karnivor. Sementara Shah Rukh Khan berada di kandang sebelahnya. (AN/E-4)
