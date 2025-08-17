Peringatan HUT RI, Wakil Ketua DPRD Karawang Ajak Perbaikan Nyata Kehidupan Masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman(MI/REZA SUNARYA)

PADA Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Wakil Ketua DPRD Karawang, Dian Fahrud Jaman, menekankan pentingnya memaknai kemerdekaan dengan melakukan perbaikan nyata di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Terutama di bidang pendidikan, kesejahteraan, ketenagakerjaan, dan kesehatan.

Politikus Partai NasDem itu menyoroti pentingnya kemerdekaan dari sisi kesejahteraan masyarakat. Upaya menekan angka kemiskinan harus terus dimaksimalkan selaras dengan arahan Presiden RI.

"Makna kemerdekaan di tahun ini harus kita refleksikan dengan memperbaiki hal-hal mendasar yang masih menjadi tantangan bersama. Salah satunya adalah pendidikan. Kita tidak ingin ada lagi anak-anak yang putus sekolah di Karawang. Semua anak harus mendapat akses pendidikan yang layak," ujarnya, Minggu (17/8).

Menurut Dian, DPD Nasdem Karawang juga ingin turut berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah daerah diharapkan bisa mengoptimalkan program-program yang mampu menyasar masyarakat secara langsung.

Tak hanya itu, isu ketenagakerjaan yang tengah menjadi perhatian publik di Karawang juga disoroti. Dian berharap ke depan masyarakat lokal dapat lebih diprioritaskan dalam dunia kerja guna menekan angka pengangguran.

"Karawang harus merdeka dari sisi ketenagakerjaan. Kami ingin warga Karawang menjadi prioritas dalam hal lapangan kerja agar pengangguran bisa ditekan," ungkapnya.

Dia mengajak seluruh elemen pemerintahan, termasuk Pemkab Karawang di bawah kepemimpinan Bupati Aep, untuk terus menggencarkan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

"Termasuk di bidang kesehatan. Tidak boleh ada lagi masyarakat yang merasa terpinggirkan dalam pelayanan kesehatan. Semua harus merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, yakni dilayani secara adil dan setara," tandasnya.

Berbagai aspirasi tersebut, lanjut Dian, menjadi perhatian bersama agar makna kemerdekaan tidak hanya sekadar seremonial, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Karawang.