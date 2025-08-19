Saatnya Warga Bandung Raya Waspada, Sesar Lembang Bergerak Lagi

Headline
DALAM sepekan terakhir, gempa bumi akibat pergerakan Sesar Lembang terjadi. Yang terbaru terjadi pada Selasa (19/8) pukul 11.41 WIB.
Sebelumnya, Sesar Lembang sempat menunjukkan aktivitasnya pada Kamis (14/8) dengan Magnitudo 1,8 berpusat di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Titik koordinatnya berada di 6.81 Lintang Selatan 107.53 Bujur Timur.
Kali ini, gempa magnitudo 2,3 terjadi di area perkebunan warga Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, pada koordinat 6,82 LS dan 107,49 BT.
Hasil analiasa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tektonik ini memiliki kedalaman 10 kilometer dengan skala intensitas II-III MMI di daerah Cisarua, Bandung Barat.
Gempa dirasakan hingga wilayah Kota Cimahi dan sekitarnya. Namun belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut.
Kepala BMKG Bandung, Teguh Rahayu mengatakan jika memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif di wilayah setempat.
"Memang di sekitar Sesar Lembang kurang lebih 500 meter sebelah utaranya sesar Lembang ada segmen Cimeta. Kita belum bisa simpulkan itu dari sesar Lembang karena baru satu kejadian," ungkapnya.
Sementara itu, Penyelidik Bumi Madya dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Supartoyo menduga peristiwa gempa yang terjadi berasal dari sesar Lembang.
Ia menjelaskan, lokasi episentrum gempa tak mesti harus tetap di garis sesar karena bisa jadi di bawah tanah justru berbelok dan punya sistem sendiri.
"Iya itu gempa dari Sesar Lembang. Meski koordinatnya tak tepat di garis lurus, tapi bisa jadi kan itu berbelok-belok dan punya segmen-segmen sendiri," ungkapnya.
Diakuinya, rangkaian guncangan gempa bumi Sesar Lembang dengan magnitudo tergolong kecil bisa dikatakan cukup positif karena resikonya tidak akan sebesar seperti kejadian di Cianjur.
"Saya melihat tren pelepasan energi pelan-pelan ini cukup positif ketimbang langsung berkekuatan besar di Cianjur. Meski begitu, masyarakat harus tetap waspada dan paham langkah-langkah mitigasinya," jelasnya.
Desain ini menghadirkan efisiensi tinggi bagi pengelolaan material di industri kedirgantaraan, sekaligus menjadi contoh kolaborasi akademisi dan industri yang berdampak nyata.
PONDOK Pesantren Raudlatul Muta'alimin Cilendek, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, resmi membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG).
Kasus TB di Kota Tasikmalaya setiap tahun angkanya terus meningkat.
Kemacetan dan pengalihan jalan terjdi saat karnaval berlangsung. Namun secara umum arus lalu lintas relatif lancar.
PERISTIWA memilukan terjadi di Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.
Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) yang diluncurkan DJP pada 22 Juli 2025 merupakan dokumen resmi yang merangkum 8 hak dan 8 kewajiban Wajib Pajak.
Pemkab Cianjur membebaskan atau memberikan pengurangan sebesar 100% tunggakan pokok serta sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
Operasi digelar selama dua hari, 14–15 Agustus 2025. Petugas menyatroni dan menyegel 11 gudang di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi.
Bapenda Kabupaten Cirebon tengah menyiapkan dokumen sebagai dasar teknis pembebasan tunggakan PBB
Kota Tasikmalaya dinyatakan gagal dalam meraih predikat KLA, di antaranya lantaran belum membentuk UPTD PPA dan rumah aman.
Turunnya angka stunting mengindikasikan implementasi aksi konvergensi berjalan sesuai rencana.
Panitia menyelenggarakan lomba edukatif yang diikuti anak balita hingga pelajar SD.
Kedua produk terbaru dari Hyundai ini dirancang khusus untuk masyarakat Indonesia. Stragazer Cartenz dan Cartenz X dibuat sesuai dengan karakter jalanan di Indonesia,
PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya memberikan kado istimewa kepada masyarakat melalui pembebasan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) pada momentum HUT ke-80 Republik Indonesia.
DI tengah konflik pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo serta ketidakpastian bantuan dari Pemkot Bandung hingga Pemprov Jawa Barat, lahir dua ekor anak Harimau Benggala.
YAYASAN Indonesia Setara (YIS) bersama INOTEK Foundation kembali menghadirkan Program Desa EMAS (Desa Ekonomi Maju dan Sejahtera).
TEPAT pada HUT ke-80 RI, dengan dalih mengembalikan fungsi lahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kado pahit bagi rakyatnya.
