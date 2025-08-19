Kasus TB di Tasikmalaya Tinggi, 2.400 Orang Terdeteksi Positif

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
SEBANYAK 2.400 orang warga di Kota Tasikmalaya, terindikasi positif mengidap penyakit tuberkulosis (TB), setelah dilakukan skrining sejak Januari hingga Juli 2025.
Pemeriksaan dilakukan terhadap terduga suspek sebanyak 9.750 orang. Saat ini, ribuan pasien masih dalam pengobatan.
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM), pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Dadang Mubarok mengatakan, penyakit tuberkulosis (TB) di Kota Tasikmalaya angkanya telah meningkat cukup signifikan. Saat dilakukan skrining terhadap terduga suspeck 9.750 orang terdeteksi 2.400 orang warga positif mengidap TB.
"Penyakit ini yang disebabkan dari bakteri ini cepat menular dan berpotensi serius mempengaruhi paru-paru. Penyakit ini dapat menular melalui batuk dan bersin," tambahnya.
Dia mengakui kasus TB di Kota Tasikmalaya setiap tahun angkanya terus meningkat. Pada 2023 tercatat 4.747 orang, 2024 ada 4.712 orang hingga 2025 tercatat 2.400. Penyebaran penyakit paling banyak terjadi pada usia produktif
"Berdasarkan hasil skrining yang dilakukan di Puskesmas, rumah sakit kasus TB ini paling banyak dialami warga usia produktif. Kejadian pada usia anak tercatat 630 kasus dan usia remaja 1.770 kasus," lanjutnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Budi Tirmadi mengatakan, kasus TB yang terjadi di Kota Tasikmalaya ditemukan dari hasil skrining terhadap terduga suspeck semua umur.
"Kami mengimbau supaya masyarakat disiplin melaksanakan pola hidup bersih, sehat, menghindari kontak dengan orang yang menderita TB termasuknya harus menjaga kekebalan tubuh, pola makan seimbang dan olahraga. Warga diimbau melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala agar potensi penularan bisa dicegah," pungkasnya.
Desain ini menghadirkan efisiensi tinggi bagi pengelolaan material di industri kedirgantaraan, sekaligus menjadi contoh kolaborasi akademisi dan industri yang berdampak nyata.
PONDOK Pesantren Raudlatul Muta'alimin Cilendek, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, resmi membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG).
Gempa magnitudo 2,3 terjadi di area perkebunan warga Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, pada koordinat 6,82 LS dan 107,49 BT.
Kemacetan dan pengalihan jalan terjdi saat karnaval berlangsung. Namun secara umum arus lalu lintas relatif lancar.
PERISTIWA memilukan terjadi di Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.
Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) yang diluncurkan DJP pada 22 Juli 2025 merupakan dokumen resmi yang merangkum 8 hak dan 8 kewajiban Wajib Pajak.
Pemkab Cianjur membebaskan atau memberikan pengurangan sebesar 100% tunggakan pokok serta sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
Operasi digelar selama dua hari, 14–15 Agustus 2025. Petugas menyatroni dan menyegel 11 gudang di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi.
Bapenda Kabupaten Cirebon tengah menyiapkan dokumen sebagai dasar teknis pembebasan tunggakan PBB
Kota Tasikmalaya dinyatakan gagal dalam meraih predikat KLA, di antaranya lantaran belum membentuk UPTD PPA dan rumah aman.
Turunnya angka stunting mengindikasikan implementasi aksi konvergensi berjalan sesuai rencana.
Panitia menyelenggarakan lomba edukatif yang diikuti anak balita hingga pelajar SD.
Kedua produk terbaru dari Hyundai ini dirancang khusus untuk masyarakat Indonesia. Stragazer Cartenz dan Cartenz X dibuat sesuai dengan karakter jalanan di Indonesia,
PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya memberikan kado istimewa kepada masyarakat melalui pembebasan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) pada momentum HUT ke-80 Republik Indonesia.
DI tengah konflik pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo serta ketidakpastian bantuan dari Pemkot Bandung hingga Pemprov Jawa Barat, lahir dua ekor anak Harimau Benggala.
YAYASAN Indonesia Setara (YIS) bersama INOTEK Foundation kembali menghadirkan Program Desa EMAS (Desa Ekonomi Maju dan Sejahtera).
TEPAT pada HUT ke-80 RI, dengan dalih mengembalikan fungsi lahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kado pahit bagi rakyatnya.
