Omzet Ratusan Juta Rupih Bersama Lion Parcel, Dua Warga Bandung Jadi Juragan Logistik

Agus Saloko, mitra agen Lion Parcel di Bandung(ISTIMEWA)

MITRA agen menjadi salah satu ujung tombak industri logistik. Mereka menjadi bagian penting dalam menjaga ekosistem logistik tetap berjalan.

Kondisi yang sama juga terjadi di Lion Parcel. Perusahaan logistik ini juga mengandalkan jaringan mitra untuk menghadirkan layanan terbaik hingga ke berbagai daerah.

Kisah inspiratif dialami dua mitra agen Lion Parcel di Bandung, yakni Agus Saloko dan Herry Widianto. Keduanya memiliki semangat untuk berani mengambil langkah besar membangun bisnis hingga meraih omzet

ratusan juta rupiah setiap bulan.

Baca juga : Dukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal, Lion Parcel Perkuat Mitra Agen

Cerita pertama ialah perjalanan Agus Saloko. Dulu dia bekrja sebagai kurir di Bandung. Pria ini mengantar paket dari rumah ke rumah.

Namun, Agus tidak pasrah. Dia melihat potensi industri logistik yang besar, khususnya di Bandung.

Akhirnya, dia memberanikan diri bergabung menjadi mitra agen Lion Parcel pada 2016.

Baca juga : Pembatasan Operasional Truk Sumbu 3 Saat Libur Maulid Dinilai Hambat Kelancaran Distribusi Barang

“Motivasinya memang ingin punya usaha sendiri, terus lihat potensi industri logistik, pengiriman ada terus. Saya berhenti jadi kurir kemudian jadi agen Lion Parcel di Bandung. Keuntungannya menarik,

infrastruktur dan jaringan juga mumpuni. Jadinya operasional kiriman bisa terjamin,” ungkapnya.

Menjadi agen bukanlah perjalanan yang mudah bagi Agus. Dia harus mencari pelanggan sendiri. Agus aktif mendekati calon pelanggan dengan menghubungi berbagai pelaku usaha di Bandung untuk menawarkan kerja sama logistik agar mau menggunakan layanannya.

Pada awalnya, Agus harus menjemput paket ke wilayah yang berjarak

dua jam dari lokasinya demi memberikan layanan terbaik untuk pelanggan. Berkat konsistensi dan kerja keras tersebut, kini Agus memiliki banyak klien setia.

Dia berhasil membangun bisnis dengan omzet mencapai ratusan juta rupiah per bulan. “Sekarang saya bisa buka dua cabang baru. Banyak pencapain yang sudah saya dapat dengan menjadi agen, terutama dari sisi ekonomi, bisa beli rumah, motor, mobil, aset properti, dan membantu orangtua serta saudara," papar Agus.

Lepas status karyawan



Mitra agen Lion Parcel di Bandung yang lain adalah Herry Widianto. Pria ini nekat memutuskan berhenti kerja kantoran demi fokus menjalankan bisnis agen Lion Parcel.

Herry mencurahkan seluruh waktunya untuk mengembangkan layanan, membangun jaringan pelanggan, dan menjaga kualitas operasional.

Kini, dia bisa menghasilkan omset ratusan juta rupiah per bulan. Herry tercacat menjadi salah satu agen Lion Parcel dengan kinerja terbaik di Bandung.

“Saya bersyukur bisa menjadi mitra agen Lion Parcel. Keuntungan untuk mitra agen sangat menarik, fleksibel, dan tidak banyak kebijakan yang mengekang mitra agen. Didampingi oleh tim Lion Parcel, saya bisa membangun jaringan pelanggan yang kuat dan bisnis yang stabil,” tandasnya.

Pencapaian kedua mitra agen ini tidak lepas dari dukungan Lion Parcel yang secara konsisten membangun ekosistem kemitraan yang sehat. Melalui berbagai program seperti training and development, para mitra dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola operasional bisnis secara efektif.

“Mitra agen adalah garda terdepan Lion Parcel dalam melayani pelanggan. Saat ini jumlahnya sudah mencapai 7.000 di seluruh Indonesia," ujar Head of Retail Business Development Lion Parcel, Cipto Laksono.

Dia menambahkan, perusahaan berkomitmen mendukung pertumbuhan mereka dengan pendekatan yang relevan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Lion Parcel pun memiliki tim khusus di setiap area, serta menghadirkan program yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Lion Parcel terus terbuka untuk siapa pun yang ingin bergabung melalui kemitraan. Minat masyarakat pun terbilang tinggi untuk menjadi agen Lion Parcel, dengan rata-rata 5.000 pendaftar kemitraan setiap

bulannya.

Untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran mitra agen Lion Parcel, kunjungi lionparcel.com/agen.