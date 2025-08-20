Bekasi Diguncang Gempa M 4.9, Terasa sampai Bogor hingga Purwakarta

Bekasi diguncang gempa bumi(Doc BMKG)

GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 4.9 guncang wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8).

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) gempa bumi tersebut terjadi sekira pukul 19:54 WIB.

Untuk lokasi tepatnya, berada di 6.48LS, 107.24BT atau 14 kilometer tenggara Kabupaten Bekasi yang ada di kedalaman 10 kilometer.

Menurut BMKG Jawa Barat, gempa Bekasi tersebut terasa sampai wilayah Bogor dan Purwakarta. Namun, di wilayah Purwakarta hanya terasa selama beberapa detik saja.

Berbeda dengan wilayah Bogor, gampa bumi tersebut terasa cukup besar, hingga lampu dan barang dalam rumah bergoyang.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG dalam keterangannya. (Z-4)