8 Orang Meninggal Dunia, Kasus DBD di Garut Terus Meningkat

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Asep Surachman(MI/KRISTIADI)

KASUS demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Garut, terus meningkat. Sejak Januari hingga Juli tercatat 1.688 kasus. Delapan orang di antaranya meninggal dunia.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Asep Surachman mengatakan, musim kemarau basah juga membuat ada peningkatan kasus DBD.

"Peningkatan kasus juga disebabkan karena kesadaran masyarakat dalam membersihkan lingkungan masih rendah. Kami terus mendapat laporan dari puskesmas terkait perkembangan adanya pasien DBD," tuturnya.

Asep menambahkan kasus DBD dialami semua umur, mulai anak-anak, remaja hingga orang tua. Sejumlah upaya sudah dilakukan dinas kesehatan, di antaranya dengan melakukan fogging.

"Kami selalu memberikan edukasi kepada masyarakat agar selalu rutin menguras bak air, menutup, mengubur (3M), termasuknya pemberantasan sarang nyamuk, menjaga pola hidup sehat dan bersih (PHBS) serta fogging. Dari hasil penelusuran, jentik nyamuk masih banyak ditemukan di rumah," ujarnya

Dinas Kesehatan Garut, lanjutd dia, juga mengerahkan petugas kesehatan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Selain itu juga melakukan gerakan satu rumah satu jumantik.

"Petugas kesehatan berupaya melakukan edukasi agar masyarakat peduli terhadap lingkungan. Dengan cara itu, mereka bisa menekan jumlah kasus DBD. Kami juga bergerak ke sekolah, kantor, pesantren, dan lingkungan

agar mereka menjaga kebersihan lingkungan," tandasnya.