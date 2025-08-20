Polda Jawa Barat Dukung GPM dan MBG

Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan saat berkunjung ke Polres Cirebon Kota.(MI/NURUL HIDAYAH)

MENJAGA stabilisasi dan keterjangkauan masyarakat akan kebutuhan pangan, Polda Jawa Barat berkomitmen akan rutin menggelar Gerakan Pangan Murah.

Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan seusai berkunjung ke Polres Cirebon Kota mengungkapkan bahwa jajaran kepolisian, khususnya di Jabar, selain menjalankan tugas pokoknya juga harus berperan aktif mendukung program-program pemerintah.

“Di antaranya membantu ketahanan pangan, membantu dalam memberikan atau melaksanakan makan gizi gratis bagi para penerima manfaat. Lalu kita juga mengupayakan membantu rekan-rekan yang terkena PHK,” tuturnya, Rabu (20/8).

Baca juga : Turut Stabilkan Harga, Polres Cianjur Gelar Pasar Murah

Untuk program ketahanan pangan salah satunya yang dilakukan dengan melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini dihadirkan untuk menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

“Kita berupaya untuk menjamin pasokan pangan yang dibutuhkan masyarakat dengan harga terjangkau,” lanjutnya.

Selain GPM, sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah, Polda Jabar juga turut serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga : Dukung Gerakan Pangan Murah, Polres Brebes Sediakan Beras Murah

Saat ini, lanjut Rudi, Polda Jabar sudah memiliki 33 dapur MBG yang keberadaannya untuk mendukung program pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat. “Kita punya 33 dapur MBG, yang Insya Allah sumbangsih Polda Jabar untuk mendukung program pemerintah."

Pada kesempatan yang sama dia juga mengingatkan pentingnya profesionalisme di jajaran kepolisian.

"Pentingnya profesionalisme, kedisiplinan, serta peningkatan pelayanan publik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” tandasnya.

Dia juga mengingatkan tiga tugas pokok jajaran kepolisian yaitu menciptakan fungsi kamtibmas, melayani masyarakat, dan melakukan penegakan hukum.