Dukung Gerakan Pangan Murah, Polres Brebes Sediakan Beras Murah

Petugas Polres Brebes melayani warga yang membeli beras murah.(MI/Supardji Rasban)

POLRES Brebes, Jawa Tengah, bersama jajaran Polsek di wilayahnya gencar melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM), dengan menjual beras murah. Langkah ini sebagai upaya nyata mendukung ketersediaan bahan pokok dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program nasional Polri untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan sembako, khususnya beras, di tengah tantangan perekonomian saat ini.

Sebanyak 10 (sepuluh) Polsek dijajaran Polres Brebes secara serentak menggelar aksi tersebut dengan sasaran masyarakat yang bertempat dilokasi strategis dimasing-masing wilayah.

Setiap Polsek menyediakan 1 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diperoleh dari Bulog yang dikemas dalam karung masing – masing berisi 5 kilogram. Beras tersebut dijual dengan harga sangat terjangkau, yaitu Rp57.500 per kemasan, jauh di bawah harga pasar.

Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, menyatakan bahwa GPM akan terus digalakkan di seluruh wilayah Brebes. "Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Setiap Polsek secara bergilir akan melaksanakan kegiatan serupa agar dampaknya bisa dirasakan oleh warga di berbagai kecamatan," ujar Lilik, Selasa (12/8).

Menurut Kapolres, kegiatan ini bukan hanya sekadar menjual beras murah, melainkan juga merupakan wujud kepedulian Polri dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan. "Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, masyarakat akan merasa lebih tenang dan kondusif. Ini sejalan dengan tugas kami untuk menjaga ketertiban dan keamanan," jelas Lilik.

Kasi Humas Polres Brebes, Iptu Indra Prasetyo, menuturkan kegiatan yang telah dijadwalkan mulai dari 11-20 Agustus 2025 tersebut ditargetkan sebanyak 100 ton beras tersalurkan kepada masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Brebes.

"Setiap harinya 10 ton beras SPHP akan disalurkan oleh Polres Brebes. Setiap kemasan berisi 5 kilogram dan dijual dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp57.500. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah tantangan perekonomian saat ini," ujar Indra.

Antusiasme warga dalam menyambut GPM sangat tinggi. Banyak masyarakat yang datang berbondong-bondong untuk mendapatkan beras murah. Mereka berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan secara rutin, mengingat manfaatnya yang sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah.

Lokasi penyaluran beras murah tersebut dilaksanakan oleh beberapa Polsek diantaranya Polsek Brebes, Wanasari, Tanjung, Losari, Jatibarang, Songgom, Larangan, Ketanggungan, Kersana dan Polsek Banjarharjo.

"Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan beras berkualitas dengan harga wajar sekaligus menjaga ketersediaan stok pangan di wilayah Kabupaten Brebes," pungkas Indra. (E-2)