Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Warga Melaporkan Getaran Kuat

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Gempa bumi mengguncang wilayah Bekasi pada Rabu (20/8) malam, sekitar pukul 19.54 WIB. Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut memiliki magnitudo 4,9. Pusat gempa terletak di koordinat 6.48 lintang selatan dan 107.24 bujur timur, sekitar 14 kilometer tenggara Kabupaten Bekasi.
Salah satu warga Bekasi, Nike Cahya Imanilah, mengungkapkan pengalaman pribadi saat kejadian tersebut. Ia menyebutkan bahwa gempa berlangsung hingga sekitar 10 detik, cukup kuat hingga membuatnya merasa limbung.
"Saya langsung bergegas keluar rumah, karena rasanya gempa sangat kuat," ujarnya.
BMKG menjelaskan bahwa laporan yang diterima masih bersifat sementara dan bergantung pada kecepatan data yang masuk, sehingga hasil pengolahan bisa berubah seiring waktu dan kelengkapan informasi. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait dampak gempa, baik berupa kerusakan bangunan maupun korban jiwa.
Warga di sekitar Bekasi diminta untuk tetap waspada dan mengikuti informasi terkini dari pihak berwenang. BMKG juga akan terus memantau situasi dan memberikan update terkait potensi setelah gempa yang mungkin terjadi. (Z-10)
Menurut BMKG Jawa Barat, gempa bumi Bekasi tersebut terasa sampai wilayah Bogor dan Purwakarta. Namun, di wilayah Purwakarta hanya terasa selama beberapa detik saja.
GEMPA bumi terjadi di Bekasi, 14 kilometer Tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG melaporkan gempa dengan magnitudo 4,9 dengan kedalaman 10 kilometer terjadi pada 19:54 WIB.
Banjir rob di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah terjadi karena air laut pasang (rob) di perairan utara Jawa Tengah cukup tinggi hingga mencapai 1,1 meter.
Sejumlah wilayah diprediksi mengalami kondisi berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir, pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang beraktivitas di ibu kota diimbau untuk lagi-lagi waspada terhadap cuaca hari ini, Rabu 20 Agustus 2025.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menegaskan bahwa penguatan bangunan adalah salah satu kunci mitigasi bencana gempa bumi.
Gempa bumi bermagnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso pada Minggu (17/8) pukul 05.38 WIB, tepat saat masyarakat tengah bersiap memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80
GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 3,7 mengguncang Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (9/8) pukul 08.21 Wita, tidak berpotensi tsunami.
Gempa ini terjadi akibat aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi ke bawah lempeng Eurasia.
GEMPA bumi bermagnitudo 5,3 mengguncang wilayah Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, pada Kamis (7/8/2025) pukul 22.29 WIB.
