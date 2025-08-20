Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Warga Melaporkan Getaran Kuat

Gempa bumi Bekasi.(Dok. BMKG)

Gempa bumi mengguncang wilayah Bekasi pada Rabu (20/8) malam, sekitar pukul 19.54 WIB. Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut memiliki magnitudo 4,9. Pusat gempa terletak di koordinat 6.48 lintang selatan dan 107.24 bujur timur, sekitar 14 kilometer tenggara Kabupaten Bekasi.

Salah satu warga Bekasi, Nike Cahya Imanilah, mengungkapkan pengalaman pribadi saat kejadian tersebut. Ia menyebutkan bahwa gempa berlangsung hingga sekitar 10 detik, cukup kuat hingga membuatnya merasa limbung.

"Saya langsung bergegas keluar rumah, karena rasanya gempa sangat kuat," ujarnya.

BMKG menjelaskan bahwa laporan yang diterima masih bersifat sementara dan bergantung pada kecepatan data yang masuk, sehingga hasil pengolahan bisa berubah seiring waktu dan kelengkapan informasi. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait dampak gempa, baik berupa kerusakan bangunan maupun korban jiwa.

Warga di sekitar Bekasi diminta untuk tetap waspada dan mengikuti informasi terkini dari pihak berwenang. BMKG juga akan terus memantau situasi dan memberikan update terkait potensi setelah gempa yang mungkin terjadi. (Z-10)