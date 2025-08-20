Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Warga Melaporkan Getaran Kuat

 Gana Buana
20/8/2025 20:14
Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Warga Melaporkan Getaran Kuat
Gempa bumi Bekasi.(Dok. BMKG)

Gempa bumi mengguncang wilayah Bekasi pada Rabu (20/8) malam, sekitar pukul 19.54 WIB. Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut memiliki magnitudo 4,9. Pusat gempa terletak di koordinat 6.48 lintang selatan dan 107.24 bujur timur, sekitar 14 kilometer tenggara Kabupaten Bekasi.

Salah satu warga Bekasi, Nike Cahya Imanilah, mengungkapkan pengalaman pribadi saat kejadian tersebut. Ia menyebutkan bahwa gempa berlangsung hingga sekitar 10 detik, cukup kuat hingga membuatnya merasa limbung.

"Saya langsung bergegas keluar rumah, karena rasanya gempa sangat kuat," ujarnya.

BMKG menjelaskan bahwa laporan yang diterima masih bersifat sementara dan bergantung pada kecepatan data yang masuk, sehingga hasil pengolahan bisa berubah seiring waktu dan kelengkapan informasi. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait dampak gempa, baik berupa kerusakan bangunan maupun korban jiwa.

Warga di sekitar Bekasi diminta untuk tetap waspada dan mengikuti informasi terkini dari pihak berwenang. BMKG juga akan terus memantau situasi dan memberikan update terkait potensi setelah gempa yang mungkin terjadi. (Z-10)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved