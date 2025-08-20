Bekasi Gempa, Warga Jakarta hingga Sukabumi dan Banten Rasakan Guncangan

Informasi gempa bumi Bekasi BMKG.(Dok. Twitter BMKG)

GEMPA bumi terjadi di Bekasi, 14 kilometer Tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG melaporkan gempa dengan magnitudo 4,9 dengan kedalaman 10 kilometer terjadi pada 19:54 WIB.

Guncangan akibat gempa tersebut pun tak hanya dirasakan oleh warga di Bekasi maupun di Jakarta. Warganet mencuit di Twitter/X di kolom balasan cicitan BMKG mengungkapkan efek gempa terjadi hingga di Sukabumi.

“Gempanya di daerah Depok berasa Titan Eren berjalan, dung.. dung.. dung 3x bergetar, gak kyk Gempa (biasanya bergoyang),” kata akun Twitter/X @aziel_raka.

“Sukabumi gede banget min oyaggg,” kata akun Twitter @anzhvlle734.

“Banten kerasa banget bang,” kata akun @riyansef1.

“di Depok kenceng bgt kek lg dangdutan pake lagi ayu ting-ting,” kata akun @nishimurajae. (H-3)