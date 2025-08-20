Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Bekasi Gempa, Warga Jakarta hingga Sukabumi dan Banten Rasakan Guncangan

Fathurrozak
20/8/2025 20:15
Bekasi Gempa, Warga Jakarta hingga Sukabumi dan Banten Rasakan Guncangan
Informasi gempa bumi Bekasi BMKG.(Dok. Twitter BMKG)

GEMPA bumi terjadi di Bekasi, 14 kilometer Tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG melaporkan gempa dengan magnitudo 4,9 dengan kedalaman 10 kilometer terjadi pada 19:54 WIB.

Guncangan akibat gempa tersebut pun tak hanya dirasakan oleh warga di Bekasi maupun di Jakarta. Warganet mencuit di Twitter/X di kolom balasan cicitan BMKG mengungkapkan efek gempa terjadi hingga di Sukabumi.

“Gempanya di daerah Depok berasa Titan Eren berjalan, dung.. dung.. dung 3x bergetar, gak kyk Gempa (biasanya bergoyang),” kata akun Twitter/X @aziel_raka.

Baca juga : Bekasi Diguncang Gempa M 4.9, Terasa sampai Bogor hingga Purwakarta

“Sukabumi gede banget min oyaggg,” kata akun Twitter @anzhvlle734.

“Banten kerasa banget bang,” kata akun @riyansef1.

“di Depok kenceng bgt kek lg dangdutan pake lagi ayu ting-ting,” kata akun @nishimurajae. (H-3)

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved