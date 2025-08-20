Bekasi Gempa, Warga Jakarta hingga Sukabumi dan Banten Rasakan Guncangan

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
GEMPA bumi terjadi di Bekasi, 14 kilometer Tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG melaporkan gempa dengan magnitudo 4,9 dengan kedalaman 10 kilometer terjadi pada 19:54 WIB.
Guncangan akibat gempa tersebut pun tak hanya dirasakan oleh warga di Bekasi maupun di Jakarta. Warganet mencuit di Twitter/X di kolom balasan cicitan BMKG mengungkapkan efek gempa terjadi hingga di Sukabumi.
“Gempanya di daerah Depok berasa Titan Eren berjalan, dung.. dung.. dung 3x bergetar, gak kyk Gempa (biasanya bergoyang),” kata akun Twitter/X @aziel_raka.
“Sukabumi gede banget min oyaggg,” kata akun Twitter @anzhvlle734.
“Banten kerasa banget bang,” kata akun @riyansef1.
“di Depok kenceng bgt kek lg dangdutan pake lagi ayu ting-ting,” kata akun @nishimurajae. (H-3)
Menurut BMKG Jawa Barat, gempa bumi Bekasi tersebut terasa sampai wilayah Bogor dan Purwakarta. Namun, di wilayah Purwakarta hanya terasa selama beberapa detik saja.
Gempa bumi mengguncang wilayah Bekasi spada Rabu (20/8) malam, sekitar pukul 19.54 WIB. Berdasarkan data BMKG gempa tersebut memiliki magnitudo 4,9.
Menurut BMKG Jawa Barat, gempa bumi Bekasi tersebut terasa sampai wilayah Bogor dan Purwakarta. Namun, di wilayah Purwakarta hanya terasa selama beberapa detik saja.
Gempa bumi mengguncang wilayah Bekasi spada Rabu (20/8) malam, sekitar pukul 19.54 WIB. Berdasarkan data BMKG gempa tersebut memiliki magnitudo 4,9.
Warga meminta pemerintah meningkatkan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan gempa bumi. Apalagi kejadian gempa terus berulang dalam beberapa hari terakhir.
Gempa magnitudo 2,3 terjadi di area perkebunan warga Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, pada koordinat 6,82 LS dan 107,49 BT.
AHLI Geologi Bumi - Paleoseismolog BRIN mengatakan gempa bumi Poso yang terjadi pada 17 Agustus 2025 yang berada dekat di Sesar Tokararu menyisakan banyak pertanyaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved