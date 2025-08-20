Pascagempa, KCIC Batalkan 8 Perjalanan dan Beri Refund 100 Persen

Kereta cepat Whoosh(MI)

KCIC membatalkan sejumlah perjalanan kereta cepat Whoosh yang semula hendak berangkat mulai pukul 20.00 WIB hingga 21.25 WIB. Hal ini akibat gempa bumi yang terjadi di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan sekitarnya. KCIC menegaskan keselamatan operasional Whoosh adalah hal yang paling utama pascagempa dengan magnitudo 4,9 yang terjadi pada Rabu (20/8) pukul 19.55 WIB di Kabupaten Bekasi, Jabar.

GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengungkapkan, notifikasi gempa tersebut terdeteksi melalui sistem earth quake early warning system yang terpasang di sepanjang jalur Whoosh, sehingga perjalanan dapat langsung diamankan. Adapun rincian 8 perjalanan yang dibatalkan adalah sebagai berikut:

1. Keberangkatan dari Stasiun Halim: G1057, G1059, G1061, dan G1063

2. Keberangkatan dari Stasiun Tegalluar: G1058, G1060, G1062, dan G1064

"Penumpang yang terdampak pembatalan akan mendapatkan fasilitas pengembalian bea tiket 100%. Proses pengembalian dapat dilakukan melalui loket stasiun hingga H+3 setelah jadwal keberangkatan. Dana pengembalian dilakukan dengan metode cash dan transfer," kata Eva.

Menurut Eva, selain memberikan pengembalian penuh, KCIC juga mengarahkan sejumlah penumpang yang terdampak di Stasiun Padalarang untuk melanjutkan perjalanan menggunakan Kereta Pangandaran tujuan Gambir dari Stasiun Padalarang dengan keberangkatan pukul 22.21 WIB.

"KCIC turut berkoordinasi dengan mitra penyedia transportasi daring yang telah bekerja sama untuk memaksimalkan layanan dan memastikan penumpang tetap dapat melanjutkan perjalanannya dengan nyaman," tuturnya.

Keputusan ini, lanjut Eva, diambil sebagai langkah antisipasi demi keselamatan penumpang, yang senantiasa menjadi prioritas utama KCIC. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Customer Service di stasiun atau Contact Center KCIC melalui 150909, WhatsApp chat ke 0811-8888-111, email ke [email protected], serta melalui DM ke Instagram @keretacepat_id. (AN/naviandri)

