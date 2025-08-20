Asep Wahyuwijaya Ingatkan KAI Restrukturisasi Finansial harus Cermat

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, memberikan perhatian serius terhadap kondisi PT Kereta Api Indonesia (KAI). Asep menekankan pentingnya transparansi kondisi keuangan dan strategi restrukturisasi perusahaan yang akan dilakukan agar performa pelayanan KAI bisa tetap berjalan optimal.
“Secara performa pelayanan, transformasi KAI bisa dianggap berhasil. Masyarakat kini bisa menikmati layanan kereta yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Namun, dari sisi kinerja bisnis, masih ada tantangan finansial yang harus diatasi agar perusahaan bisa lebih efisien dan berkelanjutan,” ungkap Asep dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi PT KAI yang baru di ruang rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Legislator NasDem dari Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) ini menyoroti munculnya beban tambahan terkait proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang berpotensi menimbulkan tekanan finansial bagi KAI. Menurutnya, Direksi KAI perlu memaparkan secara jelas proposal restrukturisasi dan langkah penanggulangan beban keuangan akibat hutang yang ditimbulkan oleh kereta cepat (KCIC).
“Jangan sampai gara-gara beban hutang yang harus ditanggulangi dampaknya malah mengorbankan kualitas layanan dan kenyamanan publik”, tukasnya.
Oleh karena itu, lanjut Ketua DPP Partai NasDem itu, selayaknya kita harus mengetahui juga seberapa fundamental tantangan finansial yang dihadapi KAI agar roadmap perusahaan ke depan bisa berjalan baik dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan pun bisa tetap terjaga.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini menekankan pentingnya efisiensi operasional di tubuh KAI, termasuk pada kinerja anak perusahaannya. Ia mengingatkan agar setiap langkah restrukturisasi dijalankan secara transparan dan terencana, agar citra KAI sebagai moda transportasi strategis tetap terjaga.
“Kinerja KAI sudah cukup bagus. Namun, upaya restrukturisasi finansial dan efisiensi operasional harus dilakukan dengan cermat, agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal dan kinerja perusahaan pun bisa berjalan dengan sehat,” pungkasnya.(H-2)
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menghadirkan inovasi layanan baru berupa kereta khusus bagi petani dan pedagang.
Momen ini menjadi bagian dari upaya KAI untuk menghadirkan suasana peringatan kemerdekaan yang penuh makna, langsung di tengah-tengah pelanggan dan Insan KAI.
KAI Divre II Sumbar mengoperasikan 10 perjalanan KA Pariaman Ekspres relasi Paulima–Naras setiap hari dengan kapasitas 4.240 tempat duduk.
Pemberhentian KA BIAS di Stasiun Palur dan Stasiun Caruban untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan mobilitas masyarakat, khususnya dari wilayah Solo Timur
Tiket yang telah terjual tersebut setara 58% dari total kapasitas yang KAI sediakan sebanyak 39.828 tiket.
Menurut Eva, sebelum penertiban KCIC telah melakukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi yang dimulai sejak 24 Juni 2025
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) resmi mengumumkan bahwa, efektif sejak 10 April 2025, perjalanan kereta cepat Whoosh sepenuhnya dioperasikan oleh SDM Indonesia.
Hingga saat ini, kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu telah melayani lebih dari 7,5 juta penumpang sejak dioperasikan secara komersial di Oktober 2023.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengumumkan promo tiket diskon hingga 20% dengan proses pemesanan melalui pesan WhatsApp.
KCIC pun memprediksi bahwa peningkatan jumlah penumpang akan terjadi di Rabu (25/12) dan Kamis (26/12)
