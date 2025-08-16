Hari Pertama Masa Long Week End HUT RI, Penumpang KA di Sumut Naik 3 Persen

(MI/Apul Iskandar)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat pada awal periode libur panjang HUT ke-80 RI yakni Jumat (15/8) terdapat 7.136 penumpang. Jumlah ini mengalami peningkatan 3% dibanding Jumat lalu tanggal 8 Agustus 2025 sebanyak 6.927 penumpang.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, M. As’ad Habibuddin mengatakan, hingga Sabtu (16/8) siang, sebanyak 23.190 tiket telah terjual untuk periode long weekend yang berlangsung selama 4 hari, mulai Jumat (15/8) hingga Senin (18/8). Tiket yang telah terjual tersebut setara 58% dari total kapasitas yang KAI sediakan sebanyak 39.828 tiket.

Rinciannya tiket yang telah terjual yaitu KA Putri Deli relasi Medan – Tanjung Balai PP sebanyak 13.953 tiket, KA Siantar Ekspres relasi Medan – Pematang Siantar PP sebanyak 5.281 tiket, KA Sribilah Utama relasi Medan – Rantau Prapat PP sebanyak 3.816 tiket, KA Datuk Belambangan relasi Tebing Tinggi – Lalang PP sebanyak 133 tiket, dan KA Cut Meutia relasi Krueng Mane – Krueng Geukueh PP sebanyak 7 tiket.

Menyemarakkan HUT ke-80 Republik Indonesia, KAI Divre I Sumut menghadirkan Promo Merdeka. Melalui program ini, penumpang KA Sribilah Utama relasi Medan – Rantau Prapat PP dapat menikmati potongan harga tiket, yakni hanya membayar 80 persen dari tarif normal, khusus untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2025.

Tiket dengan diskon ini dapat dibeli mulai 12 hingga 17 Agustus 2025 melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi booking.kai.id, maupun seluruh kanal penjualan resmi tiket KAI. Diskon tidak berlaku untuk tarif khusus serta tidak dapat digabungkan dengan reduksi atau promo lainnya.

As’ad menyampaikan bahwa selama periode tersebut terdapat 20 perjalanan kereta api setiap hari yang melintas di wilayah Sumatera Utara. KA-KA tersebut menghubungkan berbagai kota seperti Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kisaran, Tanjung Balai, hingga Rantau Prapat.

Selain itu, terdapat pula 8 perjalanan kereta api yang melintas di wilayah Aceh. Dengan demikian, total terdapat 28 perjalanan kereta api penumpang yang akan beroperasi per hari selama masa libur panjang tersebut di wilayah Divre I Sumatera Utara.

“Kami mengajak masyarakat untuk segera merencanakan perjalanannya dan membeli tiket melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, atau kanal resmi lainnya yang telah bekerja sama dengan KAI,” ujarnya.

Pihaknya juga mengimbau agar calon penumpang menyediakan waktu yang cukup untuk perjalanan menuju stasiun keberangkatan, agar tidak terlambat. Selain itu, agar penumpang duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket masing-masing pelanggan. Hal ini demi kenyamanan bersama seluruh pelanggan.

Bagi calon penumpang KA Sribilah Utama dan KA Putri Deli keberangkatan Stasiun Medan, agar menggunakan layanan Face Recognition Boarding Gate. Keunggulannya, pada proses boarding otomatis tersebut, penumpang tidak perlu lagi menunjukkan tiket dan ID card. Sehingga proses boarding lebih cepat dan praktis.

“Kami berkomitmen memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan tentunya bebas dari kemacetan jalan raya. Kami ingin setiap pelanggan dapat menikmati momen long weekend ini dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga maupun sahabat,” kata As’ad. (H-1)