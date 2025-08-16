Mulai 17 Agustus KA Bandara Adi Soemarmo Tambah Pemberhentian di Stasiin Palur dan Caruban

(MI/Widjajadi )

Mulai 17 Agustus 2025, KA Bandara Internasional Adi Soemarmo (KA BIAS) resmi menambah pemberhentian di Stasiun Palur, Karanganyar dan dan Stasiun Caruban, Kabupaten Madiun.

"Ini tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat Palur dan Caruban serta sekitarnya, bahwa bertepatan dengan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, KA BIAS resmi menambah pemberhentian di dua stasiun tersebut," ungkap Manager Humas KAI Daop 6, Feni Novida Saragih kepada Media Indonesia, Sabtu (16/8/2025).

Menurut dia, dengan adanya penambahan relasi ini, akses masyarakat menuju Bandara Internasional Adi Soemarmo maupun ke berbagai kota tujuan di lintas Jawa semakin mudah, terjangkau, dan tepat waktu.

Dia paparkan, pemberhentian KA BIAS di Stasiun Palur dan Stasiun Caruban untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan mobilitas masyarakat, khususnya dari wilayah Solo Timur menuju Magetan, Madiun, Caruban, maupun sebaliknya.

“Langkah ini dapat mendukung masyarakat memiliki lebih banyak pilihan moda transportasi untuk menunjang mobilitas harian maupun akses wisata sehingga dapat mendukung kemajuan perekonomian dan pariwisata daerah,” imbuh dia

Lebih jauh dibeberkan Feni, dengan adanya pemberhentian KA BIAS di Stasiun Palur dan Stasiun Caruban, masyarakat akan semakin mudah mengakses perjalanan menuju berbagai tujuan dari Bandara Adi Soemarmo - Kadipiro - Solo Balapan - Solo Jebres - Palur - Sragen - Walikukun - Ngawi - Magetan - Madiun - Caruban, maupun arah sebaliknya, dengan tarif terjangkau mulai dari Rp7.000,- hingga Rp40.000,-

Stasiun Palur yang selama ini melayani moda transportasi KRL ke Solo dan Yogyakarta pun dapat mempermudah transportasi sambungan bagi masyarakat yang ingin menuju Solo, Klaten, Yogyakarta dan sekitarnya.

Setiap harinya ada 10 perjalanan KA BIAS yang melayani naik-turun penumpang di Stasiun Palur dan 4 KA diantaranya mengakhiri perjalanan di Stasiun Caruban.

Jadwal Kedatangan dan Keberangkatan KA BIAS di Stasiun Palur

KA BIAS 576A

*Relasi Adi Soemarmo-Madiun*

Datang di Palur 06.35 WIB

Berangkat dari Palur 06.37 WIB

KA BIAS 572B

*Relasi Adi Soemarmo-Madiun- Caruban*

Datang di Palur 09.10 WIB

Berangkat dari Palur 09.12 WIB

KA BIAS 578A

*Relasi Adi Soemarmo-Madiun*

Datang di Palur 12.34 WIB

Berangkat dari Palur 12.36 WIB

KA BIAS 574A

*Relasi Adi Soemarmo-Madiun*

Datang di Palur 14.40 WIB

Berangkat dari Palur 14.42 WIB

KA BIAS 580B

*Relasi Adi Soemarmo-Madiun- Caruban*

Datang di Palur 18.06 WIB

Berangkat dari Palur 18.08 WIB

KA BIAS 571B

*Relasi Caruban-Madiun- Adi Soemarmo*

Datang di Palur 07.26 WIB

Berangkat dari Palur 07.28 WIB

KA BIAS 577A

*Relasi Madiun - Adi Soemarmo*

Datang di Palur 10.23 WIB

Berangkat dari Palur 10.25 WIB

KA BIAS 573B

*Relasi Caruban-Madiun-Adi Soemarmo*

Datang di Palur 13.01 WIB

Berangkat dari Palur 13.03 WIB

KA BIAS 579A

*Relasi Madiun - Adi Soemarmo*

Datang di Palur 16.44 WIB

Berangkat dari Palur 16.46 WIB

KA BIAS 575A

*Relasi Madiun - Adi Soemarmo*

Datang di Palur 17.48 WIB

Berangkat dari Palur 17.50 WIB

Untuk pembelian tiket KA BIAS di Stasiun Palur hanya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Access by KAI dan chanel resmi lainnya serta Loket Box yang tersedia. (H-1)