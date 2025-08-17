Libur Panjang HUT ke-80 RI, Kapasitas tiket KA Pariaman Ekspres Masih Tersedia

Ilustrasi(Dok ist)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mencatat tingginya minat masyarakat menggunakan KA Pariaman Ekspres selama masa libur panjang HUT ke-80 RI dan cuti bersama pada 15–18 Agustus 2025. Hingga Sabtu (16/8), jumlah penumpang tercatat mencapai 11.590 orang atau 68% dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan, yakni 16.960 kursi. Angka ini diperkirakan masih akan terus bertambah seiring penjualan tiket yang masih berlangsung.

KAI Divre II Sumbar mengoperasikan 10 perjalanan KA Pariaman Ekspres relasi Paulima–Naras setiap hari dengan kapasitas 4.240 tempat duduk. Kereta ini menjadi favorit masyarakat karena melayani rute Padang–Pariaman dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam menuju destinasi wisata populer, Pantai Gandoriah. Selain terjangkau, perjalanan juga menawarkan pemandangan indah pesisir pantai dan pedesaan khas Sumatera Barat.

“Kami memprediksi puncak pemesanan tiket akan terjadi pada Minggu besok, mengingat sebagian besar pelanggan memanfaatkan libur panjang untuk berwisata ke Pantai Gandoriah,” jelas Reza Shahab, Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Sabtu (16/8).

Menurutnya, tingginya angka perjalanan ini menunjukkan kereta api tetap menjadi pilihan utama masyarakat, khususnya di momen liburan panjang. Faktor kenyamanan, keamanan, ketepatan waktu, serta kemudahan akses menjadi alasan utama pelanggan setia memilih kereta api.

“Kami memberikan apresiasi kepada masyarakat Sumatera Barat yang tetap menjadikan kereta api sebagai sarana transportasi pilihan dalam bepergian menuju lokasi wisata. KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan angkutan penumpang, baik dari sisi ketepatan waktu, kenyamanan, maupun keselamatan. Kami juga akan terus menyesuaikan kapasitas dan pola operasi untuk menjawab dinamika kebutuhan mobilitas masyarakat, terutama pada momen-momen dengan permintaan tinggi seperti long weekend ini,” tutup Reza. (H-2)