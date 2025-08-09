KAI Beri Diskon Tiket Kereta 20 Persen untuk Rayakan HUT ke-80 RI

Ilustrasi(Antara)

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta menghadirkan promo spesial berupa potongan harga tiket kereta api komersial hingga 20%. Program ini digelar untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia.

Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, mengatakan promo bertajuk “Merdeka” ini menjadi ajakan bagi masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan cara yang positif dan bermanfaat.

“Diskon ini memberi kesempatan bagi pelanggan menikmati perjalanan dengan kereta api KAI secara lebih terjangkau. Kami mengajak masyarakat memanfaatkan momentum HUT RI untuk bepergian menggunakan moda transportasi yang nyaman, tepat waktu, dan ramah lingkungan,” ujar Ixfan, Sabtu (9/8).

Promo ini berlaku untuk pembelian tiket pada 12-17 Agustus 2025, khusus untuk keberangkatan tanggal 17 Agustus 2025. Potongan harga dapat diperoleh di seluruh kanal penjualan tiket KAI, baik di Pulau Jawa maupun Sumatera.

Namun, tarif diskon ini tidak berlaku untuk kereta kelas Luxury, Compartement, Priority, Imperial, Panoramic, dan kereta wisata lainnya. Promo juga tidak berlaku pada tarif khusus, tidak dapat digabungkan dengan potongan lain, dan tetap mengikuti aturan pembatalan atau perubahan jadwal yang berlaku.

Saat ini, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan rata-rata 69 Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) setiap hari. Pada akhir pekan, jumlah tersebut meningkat menjadi 73-75 perjalanan. Stasiun Gambir melayani 34-41 keberangkatan per hari, sementara Stasiun Pasar Senen melayani 34 keberangkatan per hari.

KAI mengingatkan bahwa jumlah kursi dengan tarif promo terbatas, sehingga masyarakat disarankan memesan tiket lebih awal untuk mengamankan perjalanan. (Ant/E-3)