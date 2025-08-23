Soal Kereta Khusus Perokok, AHY: Sama Sekali tidak Penting

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono(Antara)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons wacana penyediaan kereta khusus perokok di kereta api jarak jauh. Saat ditemui di Jakarta, Sabtu, AHY menilai ada prioritas lain yang lebih mendesak untuk diperhatikan, khususnya soal peningkatan konektivitas transportasi di seluruh wilayah Indonesia.

“Masih banyak hal yang lebih penting untuk saya respons. Yang jelas, konektivitas antarwilayah harus terus diperkuat, termasuk transportasi multimoda di darat, laut, udara, dan kereta api,” ujar AHY.

Baca juga : YLKI: Gerbong Khusus Merokok di Kereta adalah Usulan Ngawur

Ia menambahkan, peta jalan transportasi nasional perlu diarahkan agar lebih terjangkau dan inklusif. “Mobilitas harus lebih cepat dan efisien, baik untuk pergerakan orang, barang, maupun jasa,” katanya.

AHY juga menekankan pentingnya akses transportasi yang merata untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Menurutnya, konektivitas bisa membuka titik-titik baru bagi pusat pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, ia menyinggung pengembangan Transit Oriented Development (TOD) sebagai bagian dari strategi besar pemerintah. TOD dianggap bisa menghadirkan pusat transportasi yang dekat dengan kawasan hunian dan perkantoran, sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan.

“Dengan TOD, kita bisa menekan jejak karbon dan emisi CO2. Ini penting sebagai langkah serius dalam mencegah krisis iklim dan pemanasan global,” jelas AHY.

Baca juga : Dorong Ekonomi Baru dan Inovasi Transportasi Udara Lewat Heli Expo

Sebelumnya, Anggota DPR RI fraksi PKB Nasim Khan mengusulkan adanya gerbong khusus perokok dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, pada Rabu (20/8).

Menanggapi hal itu, PT KAI menegaskan bahwa seluruh layanan kereta api tetap bebas asap rokok demi menjaga kenyamanan dan keselamatan penumpang. Hal senada disampaikan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Allan Tandiono, yang menekankan bahwa kereta api termasuk kawasan tanpa rokok (KTR). (Ant/E-3)