AHY Bantah Video Menarasikan tak Salaman dengan Gibran

AHY.(MGN)

MENTERI Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah tak ada masalah dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Hal itu merespons video viral Gibran dengan narasi tidak menyalami sejumlah menteri dari kalangan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) di acara Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada 2025.

"Aduh, enggak ada masalah sama sekali," kata AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8).

Hubungan Baik?

AHY enggan berkomentar lebih jauh. Dia menegaskan bahwa hubungannya dengan Gibran sangat baik.

"Baik sekali, enggak ada masalah," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, sebuah video viral menunjukkan Gibran melewati barisan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, serta Menko PMK Pratikno. Gibran terlihat langsung menyalami Jaksa Agung ST Burhanuddin hingga Kepala Staf TNI. (Fah/P-3)