AHY Bantah Video Menarasikan tak Salaman dengan Gibran

Headline
MENTERI Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah tak ada masalah dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Hal itu merespons video viral Gibran dengan narasi tidak menyalami sejumlah menteri dari kalangan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) di acara Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada 2025.
"Aduh, enggak ada masalah sama sekali," kata AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8).
AHY enggan berkomentar lebih jauh. Dia menegaskan bahwa hubungannya dengan Gibran sangat baik.
"Baik sekali, enggak ada masalah," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Sebelumnya, sebuah video viral menunjukkan Gibran melewati barisan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, serta Menko PMK Pratikno. Gibran terlihat langsung menyalami Jaksa Agung ST Burhanuddin hingga Kepala Staf TNI. (Fah/P-3)
Gibran membagikan momen bersama AHY dan Bahlil menjawab isu hubungan mereka tak harmonis.
Gestur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak menyalami menteri beberapa waktu lalu dinilai mengonfirmasi adanya perang dingin atau hubungan yang renggang.
Gestur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak menyalami sejumlah menteri beberapa waktu lalu memberi kesan negatif.
Puan meminta agar publik berpikiran positif. Karena suasana yang terjadi dalam kegiatan tersebut berlangsung guyub.
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Wapres disambut langsung oleh Bapak Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6 ini, Ibu Nora Tristyana Try Sutrisno.
Gestur Gibran tidak menyalami AHY kian mempertebal disharmoni dan rivalitas antar keduanya.
