Gibran Antar Langsung Undangan Upacara HUT ke-80 RI ke Kediaman Try Sutrisno

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan silaturahmi ke kediaman Wapres ke-6 Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, di Jakarta, Rabu (13/8). Hal itu diungkap keterangan resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi
Sekretariat Wakil Presiden.
Menurut keterangan tersebut, selain bersilaturahmi, kunjungan Gibran menjadi wujud nyata pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa generasi penerus bangsa harus bersinergi dengan para pendahulunya, termasuk membangun komunikasi yang erat dengan para senior, demi memperkuat kesinambungan kepemimpinan nasional.
Dalam suasana pertemuan yang hangat dan penuh rasa hormat, Wapres disambut langsung oleh Bapak Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6 ini, Ibu Nora Tristyana Try Sutrisno.
Diskusi yang terjalin berlangsung dinamis, membahas pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global.
Pada kesempatan ini, Bapak Try Sutrisno juga memberikan wejangan berharga terkait pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa.
Pertemuan ini turut menjadi momen bagi Wapres untuk menyampaikan undangan Peringatan HUT RI ke-80, yang diterima dengan penuh perhatian.
Bapak Try Sutrisno sendiri tengah mempersiapkan diri untuk menghadiri rangkaian acara peringatan Hari Veteran Nasional.
Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat semakin mempererat jalinan silaturahmi antargenerasi pemimpin bangsa, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mengawal agenda strategis pembangunan nasional.
Kehadiran Wapres Gibran di kediaman Bapak Try Sutrisno mencerminkan sikap menghargai jasa para pendahulu serta komitmen untuk terus berdialog demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat. (MGN/P-3)
