Puan: Jangan Berspekulasi soal Gibran tidak Salami AHY

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Ketua DPR Puan Maharani meminta agar semua pihak tak berspekulasi soal video yang menampilkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Video itu dinarasikan Gibran tidak menyalami sejumlah menteri dari kalangan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) di acara Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada 2025.
"Kalau yang ada di video itu ya kita lihat dulu lah jangan berspekulasi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Puan meminta agar publik berpikiran positif. Karena suasana yang terjadi dalam kegiatan tersebut berlangsung guyub. "Coba berpikiran positif saya rasa aman-aman aja, kemarin ketemu di gelar pasukan semuanya berjalan baik aja, adem-adem aja, guyub aja, semuanya nyaman," ucap Puan.
Sebuah video viral menunjukkan Gibran melewati barisan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, serta Menko PMK Pratikno. Gibran terlihat langsung menyalami Jaksa Agung ST Burhanuddin hingga Kepala Staf TNI.(P-1)
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan memberikan komentarnya terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membagikan momen makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengklaim menjelang 10 bulan pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto banyak meraih prestasi.
Realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Sumatra Barat telah menyentuh 94%. Secara total, sebanyak 174.203 pekerja di provinsi tersebut sudah menerima manfaat.
Ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Pekanbaru, Riau, pada Senin (28/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved