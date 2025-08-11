Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Puan: Jangan Berspekulasi soal Gibran tidak Salami AHY

Fachri Audhia Hafiez 
11/8/2025 18:44
Gibran Rakabuming Raka bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono( ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Ketua DPR Puan Maharani meminta agar semua pihak tak berspekulasi soal video yang menampilkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Video itu dinarasikan Gibran tidak menyalami sejumlah menteri dari kalangan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) di acara Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada 2025.

"Kalau yang ada di video itu ya kita lihat dulu lah jangan berspekulasi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Puan meminta agar publik berpikiran positif. Karena suasana yang terjadi dalam kegiatan tersebut berlangsung guyub. "Coba berpikiran positif saya rasa aman-aman aja, kemarin ketemu di gelar pasukan semuanya berjalan baik aja, adem-adem aja, guyub aja, semuanya nyaman," ucap Puan.

Sebuah video viral menunjukkan Gibran melewati barisan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, serta Menko PMK Pratikno. Gibran terlihat langsung menyalami Jaksa Agung ST Burhanuddin hingga Kepala Staf TNI.(P-1)

 



Editor : Akhmad Mustain
