Momen Gibran Dapat Wejangan dari Try Sutrisno saat Sampaikan Undangan HUT ke-80 RI

WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kediaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, di Jakarta, Rabu (13/8).

Selain menjalin silaturahmi, Gibran juga menyampaikan undangan resmi untuk menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Undangan tersebut diterima Try Sutrisno dengan penuh perhatian.

Kunjungan ini menjadi wujud pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa generasi penerus bangsa harus bersinergi dengan para pendahulunya, termasuk membangun komunikasi erat dengan para senior demi menjaga kesinambungan kepemimpinan nasional.

Gibran disambut hangat oleh Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, serta putri pertama mereka, Nora Tristyana Try Sutrisno. Suasana pertemuan berlangsung akrab, diwarnai diskusi tentang pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan strategi menjaga persatuan bangsa di tengah tantangan global.

Dalam kesempatan itu, Try Sutrisno menyampaikan wejangan mengenai pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa. Ia juga tengah mempersiapkan diri untuk menghadiri rangkaian acara peringatan Hari Veteran Nasional.

Pertemuan ini diharapkan mempererat jalinan silaturahmi antargenerasi pemimpin bangsa, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mengawal agenda strategis pembangunan nasional. Kehadiran Gibran menjadi cerminan penghargaan terhadap jasa para pendahulu, serta komitmen untuk terus berdialog demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat. (P-4)