Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno Meraih 19 Tanda Kehormatan, Ini Daftarnya

Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

02/3/2026 17:22
Wakil Presiden Indonesia ke-6 periode 1993â€“1998 Try Sutrisno dalam peluncuran buku di Jakarta, Minggu (3/11/2024)(MI/Susanto)

WAKIL Presiden Ke 6 Republik Indonesia Try Sutrisno meraih 19 tanda kehormatan sepanjang hidupnya. Penghargaan itu diraih atas dedikasi serta pengabdiannya pada bangsa dan negara.

Try Sutrisno dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kedisiplinan, kesederhanaan, dan loyal yang tinggi pada NKRI.

Try Sutrisno memulai pendidikan militer di Sekolah Staf dan Komando Gabungan (Seskogab) pada tahun 1977, yang memperkuat kapasitasnya sebagai perwira.

Karier Try Sutrisno ditempa dengan berbagai penugasan strategis selama menjadi TNI.

Sepanjang perjalanan hidupnya, Try Sutrisno mendapat berbagai macam tanda kehormatan dan bintang kehormatan dari negara yakni :

 1. Bintang Republik Indonesia Adipradana
  2. Bintang Mahaputra Adipurna
  3. Bintang Mahaputra Adipradana
  4. Bintang Yudha Dharma Utama
  5. Bintang Swa Bhuwana Utama
  6. Bintang Bhayangkara Utama
  7. Bintang Kartika Eka Pakci Utama
  8. Bintang Jalasena Utama
  9. Bintang Swa Bhuwana Utama
  10. Bintang Penghargaan Legiun Veteran RI
  11. Bintang Order Of Yugoslav Flag With Golden Star (Yugoslavia)
  12. Bintang Das Grosse Verdienstkreuz Mit Stern (Jerman)
  13. Bintang Commandeur Da La Legion D&#39;Honneur (Perancis)
  14. Bintang Eretekan Voor Verdienste (Belanda)
  15. Bintang Legion Of Merit (USA)
  16. Bintang Tong IL (Korea)
  17. Satyalancana Seroja
  18. Satyalancana Penegak
  19. Satyalancana Kesetiaan 8,16 Dan 24 Tahun

  (Ant/H-4)
    

    

    


 



Editor : Indriyani Astuti
