Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno Meraih 19 Tanda Kehormatan, Ini Daftarnya

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
WAKIL Presiden Ke 6 Republik Indonesia Try Sutrisno meraih 19 tanda kehormatan sepanjang hidupnya. Penghargaan itu diraih atas dedikasi serta pengabdiannya pada bangsa dan negara.
Try Sutrisno dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kedisiplinan, kesederhanaan, dan loyal yang tinggi pada NKRI.
Try Sutrisno memulai pendidikan militer di Sekolah Staf dan Komando Gabungan (Seskogab) pada tahun 1977, yang memperkuat kapasitasnya sebagai perwira.
Karier Try Sutrisno ditempa dengan berbagai penugasan strategis selama menjadi TNI.
Sepanjang perjalanan hidupnya, Try Sutrisno mendapat berbagai macam tanda kehormatan dan bintang kehormatan dari negara yakni :
1. Bintang Republik Indonesia Adipradana
2. Bintang Mahaputra Adipurna
3. Bintang Mahaputra Adipradana
4. Bintang Yudha Dharma Utama
5. Bintang Swa Bhuwana Utama
6. Bintang Bhayangkara Utama
7. Bintang Kartika Eka Pakci Utama
8. Bintang Jalasena Utama
9. Bintang Swa Bhuwana Utama
10. Bintang Penghargaan Legiun Veteran RI
11. Bintang Order Of Yugoslav Flag With Golden Star (Yugoslavia)
12. Bintang Das Grosse Verdienstkreuz Mit Stern (Jerman)
13. Bintang Commandeur Da La Legion D'Honneur (Perancis)
14. Bintang Eretekan Voor Verdienste (Belanda)
15. Bintang Legion Of Merit (USA)
16. Bintang Tong IL (Korea)
17. Satyalancana Seroja
18. Satyalancana Penegak
19. Satyalancana Kesetiaan 8,16 Dan 24 Tahun
(Ant/H-4)
PRESIDEN ke-7 Joko Widodo ikut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Wapres ke 6 Jenderal TNI ( Purn) Try Sutrisno.
PANGLIMA TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima jenazah Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno untuk dimakamkan secara militer.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno. Datang melayat ke rumah duka, Pramono mengaku kehilangan sosok negarawan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved