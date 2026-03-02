Panglima TNI Terima Jenazah Try Sutrisno yang Dimakamkan Secara Militer

Headline
PANGLIMA TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima jenazah Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno untuk dimakamkan secara militer.
Sebelumnya jenazah Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno dishalatkan di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Senin (2/3).
Upacara penerimaan jenazah Try Sutrisno dipimpin Jenderal Agus Subiyanto di halaman Masjid Sunda Kelapa. Jenazah diterima secara kemiliteran dari keluarga ke TNI untuk dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.
Seluruh proses iring-iringan itu dilakukan dengan khusyuk dan tertib. Masyarakat dan keluarga mengikuti iring-iringan jenazah tersebut.
Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno meninggal karena masalah kesehatan.
Try Sutrisno tutup usia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin pagi pukul 07.00 WIB.
Informasi mengenai wafatnya Try Sutrisno disampaikan melalui pesan berantai yang dikirimkan atas nama keluarga dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Jenazah Try Sutrisno akan dimandikan di RSPAD dan dibawa ke rumah duka di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat. (Ant/H-4)
WAKIL Presiden Ke 6 Republik Indonesia Try Sutrisno meraih 19 tanda kehormatan sepanjang hidupnya. Penghargaan itu diraih atas dedikasi serta pengabdiannya pada bangsa dan negara.
PRESIDEN ke-7 Joko Widodo ikut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Wapres ke 6 Jenderal TNI ( Purn) Try Sutrisno.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno. Datang melayat ke rumah duka, Pramono mengaku kehilangan sosok negarawan
Pemerintah menetapkan pengibaran bendera setengah tiang selama 2–4 Maret 2026 sebagai penghormatan atas wafatnya Wapres ke-6 RI Try Sutrisno dan menetapkan Hari Berkabung Nasional.
Wapres ke-6 RI Try Sutrisno meninggal dunia di usia 90 tahun. Mensesneg sebut almarhum teladan bangsa dalam menjaga Pancasila dan UUD 1945.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara pemakaman militer Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno di TMP Kalibata. Simak profil dan jasa almarhum.
Jenazah Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno dimakamkan di TMP Kalibata hari ini (2/3). Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi Inspektur Upacara pemakaman.
