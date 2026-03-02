Panglima TNI Terima Jenazah Try Sutrisno yang Dimakamkan Secara Militer

Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno(MI/Usman Iskandar.)

PANGLIMA TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima jenazah Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno untuk dimakamkan secara militer.

Sebelumnya jenazah Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno dishalatkan di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Senin (2/3).

Upacara penerimaan jenazah Try Sutrisno dipimpin Jenderal Agus Subiyanto di halaman Masjid Sunda Kelapa. Jenazah diterima secara kemiliteran dari keluarga ke TNI untuk dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Seluruh proses iring-iringan itu dilakukan dengan khusyuk dan tertib. Masyarakat dan keluarga mengikuti iring-iringan jenazah tersebut.

Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno meninggal karena masalah kesehatan.

Try Sutrisno tutup usia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin pagi pukul 07.00 WIB.

Informasi mengenai wafatnya Try Sutrisno disampaikan melalui pesan berantai yang dikirimkan atas nama keluarga dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Jenazah Try Sutrisno akan dimandikan di RSPAD dan dibawa ke rumah duka di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat. (Ant/H-4)