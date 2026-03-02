Try Sutrisno Meninggal, Mensesneg: Beliau Teladan Nyata Cara Mencintai Negara

Wapres ke-6 RI Try Sutrisno meninggal dunia di usia 90 tahun.(Dok. MI)

Kabar duka menyelimuti bangsa Indonesia. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno meninggal pada Senin (2/3) pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta. Kepergian sosok yang dikenal bersahaja ini meninggalkan duka mendalam bagi jajaran pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa almarhum merupakan putra terbaik bangsa yang telah memberikan teladan luar biasa mengenai nasionalisme. Menurutnya, dedikasi Try Sutrisno terhadap kedaulatan negara tidak pernah luntur hingga akhir hayatnya.

"Beliau telah memberikan teladan kepada seluruh bangsa Indonesia bagaimana mencintai negara kita," ujar Prasetyo di Jakarta, Senin (2/3).

Pesan Menjaga Pancasila dan UUD 1945

Sepanjang pengabdiannya, Try Sutrisno dikenal sebagai penjaga ideologi bangsa yang teguh. Prasetyo Hadi mengenang bagaimana almarhum selalu menekankan pentingnya menjaga kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi negara.

Pesan tersebut, menurut Mensesneg, menjadi pengingat krusial bagi generasi muda untuk terus bersatu dalam mengisi kemerdekaan di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

"Mohon doa kepada dari seluruh rakyat Indonesia supaya bismillahirrahmanirrahim insyaallah beliau husnul khotimah, diterima semua amal perbuatannya, diampuni segala dosa-dosanya, dan kepada keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan dan ketabahan," kata Prasetyo.

Jenazah almarhum Try Sutrisno direncanakan akan diberangkatkan dari Masjid Sunda Kelapa menuju Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.

Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Pimpin Upacara

Terkait prosesi penghormatan terakhir, Mensesneg mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memimpin langsung upacara pemakaman militer di TMP Kalibata.

"Insyaallah (dipimpin Presiden Prabowo). Mohon doanya," ucap Prasetyo singkat saat ditanya mengenai kehadiran kepala negara dalam prosesi pemakaman.

Pemerintah menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak RSPAD sejak almarhum menjalani perawatan intensif hingga dinyatakan wafat pada usia 90 tahun. Segala keperluan protokoler kenegaraan telah disiapkan untuk menghormati jasa-jasa besar mendiang.

Rekam Jejak Try Sutrisno: Sang Prajurit Negarawan

Try Sutrisno menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-6 pada periode 1993–1998 di era Presiden Soeharto. Sebelum menduduki kursi RI-2, ia memiliki rekam jejak militer yang sangat cemerlang, termasuk menjabat sebagai Panglima ABRI (sekarang TNI) pada tahun 1988–1993.

Hingga tahun-tahun terakhirnya, semangat pengabdian Try Sutrisno tidak pernah padam. Beliau masih aktif sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk masa jabatan 2022–2027.

Kehadiran Try Sutrisno dalam agenda-agenda besar negara, seperti Upacara HUT RI di Istana Merdeka, Sidang Tahunan MPR, hingga HUT TNI, selalu menjadi simbol konsistensi seorang prajurit sejati yang mencintai tanah airnya hingga embusan napas terakhir.