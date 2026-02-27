Gibran Sambut Prabowo di Halim Usai Kunjungan ke AS, Yordania, dan UEA

Presiden Prabowo Subianto usai melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Inggris, Yordania, dan Uni Emirat Arab tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (27/2/2026).(Biro Pers Setpres)

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (27/2/2026), usai rangkaian kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Kerajaan Yordania Hasyimiah, dan Persatuan Emirat Arab.

Pesawat kepresidenan Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden dan rombongan mendarat di tengah hujan yang mengguyur Ibu Kota. Selain Wapres, turut menyambut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selama kunjungan ke Amerika Serikat pada 19–21 Februari 2026, Presiden Prabowo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) perdana di Washington DC. Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan dukungan terhadap terwujudnya perdamaian di Palestina.

Presiden menyebut telah mempelajari 20 poin gagasan Presiden Donald Trump dalam BoP dan meyakini perdamaian di Palestina dapat diwujudkan.

Dalam agenda yang sama, Presiden Prabowo juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Donald Trump. Keduanya membahas kesepakatan tarif timbal balik atau resiprokal yang telah lama dinegosiasikan.

Pertemuan itu menghasilkan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART), yang memberikan tarif 0 persen bagi 1.819 produk nasional Indonesia di pasar AS, termasuk komoditas sawit, kopi, kakao, serta komponen elektronik.

Selanjutnya pada Senin (23/2), Presiden Prabowo menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (BPI Danantara) dan Arm Ltd di London, Inggris.

Arm menguasai sekitar 96% teknologi chip untuk sektor otomotif global serta hampir 94 % desain chip untuk pusat data dan kecerdasan buatan. Kerja sama tersebut ditujukan untuk mempercepat penguasaan teknologi strategis yang menjadi fondasi inovasi digital modern.

Pada Rabu (25/2), Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan ke Yordania dan tiba di Bandar Udara Militer Marka, Amman. Ia menggelar pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah II yang membahas isu perdamaian Palestina, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian, serta perkembangan situasi di Tepi Barat.

Kedua pemimpin juga membicarakan langkah menjaga momentum perdamaian dan stabilitas kawasan. Yordania dinilai memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk bantuan kemanusiaan melalui jalur darat, laut, dan udara.

Pada Kamis (26/2), Presiden Prabowo bertolak ke Uni Emirat Arab dan disambut Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat kemitraan strategis Indonesia dengan PEA yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. (Ant/I-1)