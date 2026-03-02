Jokowi Ucapkan Dukacita Atas Wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno

Headline
PRESIDEN ke-7 Joko Widodo ikut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Wakil Presiden ke 6 Jenderal TNI ( Purn) Try Sutrisno.
"Kita telah kehilangan putra terbaik bangsa dan negara," kata Jokowi di Solo, Senin ( 2/3/2026).
Jokowi pun mendoakan yang terbaik bagi mendiang Jenderal TNI ( Purn) Try Sutrisno.
Jokowi berdoa agar almarhum mantan Panglima ABRI (Pangab) era kepemimpinan Jenderal Besar HM Soeharto itu dimudahkan dan diterima disisi Tuhan YME di surga.
Jokowi mengaku kenal dekat dengan almarhum Try Sutrisno sebagai sosok dan tokoh bangsa yang sangat berdedikasi untuk NKRI.
“Dan saya mengenal beliau sebagai seorang yang berdedikasi sangat baik sederhana, tegas.Kita kehilangan putra terbaik bangsa dan negara,” lugas Jokowi.
Kabar duka atas meninggalnya Wakil Presiden ke-6, Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno tersebar lewat pemberitaan. Disebutkan, Try Sutrisnno meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin (2/3) sekitar pukul 06.58 WIB akibat masalah kesehatan.
Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara pemakaman militer Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (2/3). (H-4)
WAKIL Presiden Ke 6 Republik Indonesia Try Sutrisno meraih 19 tanda kehormatan sepanjang hidupnya. Penghargaan itu diraih atas dedikasi serta pengabdiannya pada bangsa dan negara.
PANGLIMA TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima jenazah Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno untuk dimakamkan secara militer.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno. Datang melayat ke rumah duka, Pramono mengaku kehilangan sosok negarawan
Pemerintah menetapkan pengibaran bendera setengah tiang selama 2–4 Maret 2026 sebagai penghormatan atas wafatnya Wapres ke-6 RI Try Sutrisno dan menetapkan Hari Berkabung Nasional.
Wapres ke-6 RI Try Sutrisno meninggal dunia di usia 90 tahun. Mensesneg sebut almarhum teladan bangsa dalam menjaga Pancasila dan UUD 1945.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara pemakaman militer Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno di TMP Kalibata. Simak profil dan jasa almarhum.
Jenazah Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno dimakamkan di TMP Kalibata hari ini (2/3). Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi Inspektur Upacara pemakaman.
