Jokowi Ucapkan Dukacita Atas Wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno

Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah(Widjajadi/MI)

PRESIDEN ke-7 Joko Widodo ikut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Wakil Presiden ke 6 Jenderal TNI ( Purn) Try Sutrisno.

"Kita telah kehilangan putra terbaik bangsa dan negara," kata Jokowi di Solo, Senin ( 2/3/2026).

Jokowi pun mendoakan yang terbaik bagi mendiang Jenderal TNI ( Purn) Try Sutrisno.

Jokowi berdoa agar almarhum mantan Panglima ABRI (Pangab) era kepemimpinan Jenderal Besar HM Soeharto itu dimudahkan dan diterima disisi Tuhan YME di surga.

Jokowi mengaku kenal dekat dengan almarhum Try Sutrisno sebagai sosok dan tokoh bangsa yang sangat berdedikasi untuk NKRI.

“Dan saya mengenal beliau sebagai seorang yang berdedikasi sangat baik sederhana, tegas.Kita kehilangan putra terbaik bangsa dan negara,” lugas Jokowi.

Kabar duka atas meninggalnya Wakil Presiden ke-6, Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno tersebar lewat pemberitaan. Disebutkan, Try Sutrisnno meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin (2/3) sekitar pukul 06.58 WIB akibat masalah kesehatan.

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara pemakaman militer Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (2/3). (H-4)