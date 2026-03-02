Penghormatan Terakhir Try Sutrisno: Simbol Kesetiaan Prajurit dan Negarawan Sejati

Presiden Prabowo Subianto (kiri) memimpin upacara militer pemakaman Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata di Jakarta, Senin (2/3/2026).(Antara)

INDONESIA berselimut duka. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung upacara pemakaman militer Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).

Kehadiran Presiden Prabowo sebagai Inspektur Upacara menegaskan posisi Try Sutrisno sebagai sosok "Prajurit Paripurna" yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kedaulatan negara. Di bawah rintik hujan yang mengiringi prosesi, tembakan salvo kehormatan dilepaskan sebagai tanda penghormatan terakhir bagi sang jenderal yang dikenal sangat bersahaja tersebut.

Teladan Kesetiaan dan Kesederhanaan

Sepanjang kariernya, Try Sutrisno bukan sekadar pejabat tinggi negara. Ia adalah simbol loyalitas tanpa batas. Sejak menjabat sebagai ajudan Presiden Soeharto hingga mencapai puncak karier militer sebagai Panglima ABRI dan kemudian Wakil Presiden (1993-1998), Try tidak pernah kehilangan jati dirinya sebagai sosok yang rendah hati.

"Beliau adalah contoh nyata bahwa kekuasaan tidak harus mengubah karakter seseorang. Kesetiaannya pada Pancasila dan NKRI adalah warisan yang harus kita jaga," ujar Presiden Prabowo dalam amanat singkatnya di pusara almarhum.

Dihadiri Tokoh Lintas Generasi

Prosesi di TMP Kalibata juga menjadi titik kumpul para tokoh bangsa. Terlihat hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan politisi senior Pramono Anung. Keduanya memberikan testimoni senada: Try Sutrisno adalah jembatan komunikasi yang mampu merangkul semua golongan.

Airlangga mengenang almarhum sebagai figur yang selalu menekankan pentingnya stabilitas nasional di atas kepentingan kelompok. Sementara itu, Pramono Anung menyebut almarhum sebagai sosok "Guru Bangsa" yang nasihatnya selalu dicari saat situasi politik memanas.

Data Peristiwa Detail Nama Tokoh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno Jabatan Terakhir Wakil Presiden ke-6 RI (1993-1998) Lokasi Pemakaman TMP Kalibata, Jakarta Selatan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto

Warisan untuk Bangsa

Kepergian Try Sutrisno meninggalkan lubang besar dalam sejarah kepemimpinan nasional. Di era modern ini, keteladanan beliau dalam menjaga integritas dan kesederhanaan menjadi kompas bagi generasi muda, khususnya di lingkungan TNI dan pemerintahan.

Pemerintah telah menetapkan hari berkabung dengan pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan bagi sang negarawan sejati yang kini telah beristirahat dengan tenang di bumi pertiwi.