Jawab Isu tak Salaman, Gibran Bagikan Momen bersama AHY dan Bahlil(Akun instagram @gibran_rakabuming.)

WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming membagikan momen bersama Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di akun Instagram pribadinya, @gibran_rakabuming.

Dari video yang diunggah, tampak Gibran menghadiri Upacara Gelar Pasukan dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung.

Gibran tampak bertemu dan berbincang dengan sejumlah menteri hingga politikus, seperti Budi Arie Setiadi, Maruarar Sirait, Puan Maharani, AHY, hingga Bahlil.

Unggahan Gibran ini seperti menjawab isu hubungannya dengan AHY dan Bahlil. Sebelumnya, dari video yang beredar, terlihat Gibran melewati dan tak menyalami Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Lalu Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (P-4)