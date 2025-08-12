Headline
Akhiri Kekerasan di TNI

Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Jawab Isu tak Salaman, Gibran Bagikan Momen bersama AHY dan Bahlil

Rahmatul Fajri
12/8/2025 20:13
Jawab Isu tak Salaman, Gibran Bagikan Momen bersama AHY dan Bahlil
Jawab Isu tak Salaman, Gibran Bagikan Momen bersama AHY dan Bahlil(Akun instagram @gibran_rakabuming.)

WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming membagikan momen bersama Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di akun Instagram pribadinya, @gibran_rakabuming.

Dari video yang diunggah, tampak Gibran menghadiri Upacara Gelar Pasukan dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung. 

Gibran tampak bertemu dan berbincang dengan sejumlah menteri hingga politikus, seperti Budi Arie Setiadi, Maruarar Sirait, Puan Maharani, AHY, hingga Bahlil.

Unggahan Gibran ini seperti menjawab isu hubungannya dengan AHY dan Bahlil. Sebelumnya, dari video yang beredar, terlihat Gibran melewati dan tak menyalami Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. 

Lalu Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (P-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved