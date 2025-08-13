Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

Rahmatul Fajri
13/8/2025 14:46
Diisukan Renggang, AHY Ungkap tak Ada Masalah dengan Gibran
Gibran Rakabuming Raka (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

MENTERI Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait isu dirinya tidak disalami oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka acara Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada 2025. AHY menepis isu hubungannya dengan Gibran renggang karena tidak disalami saat acara tersebut. Ia mengatakan hubungannya dengan Gibran berjalan baik dan tidak ada masalah.

"Enggak ada masalah sama sekali," kata AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8).

Ketua Umum Partai Demokrat itu enggan berkomentar lebih jauh soal hubungannya dengan Gibran. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Gibran sangat baik.

"Baik sekali, enggak ada masalah," katanya 

Sebelumnya, dari video yang beredar, terlihat Gibran melewati dan tak menyalami AHY, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Lalu Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan

Gibran membagikan momen bersama AHY dan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di akun Instagram pribadinya, @gibran_rakabuming.

Dari video yang diunggah, tampak Gibran menghadiri Upacara Gelar Pasukan dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung. Gibran tampak bertemu dan berbincang dengan sejumlah menteri hingga politikus, seperti Budi Arie Setiadi, Maruarar Sirait, Puan Maharani, AHY, hingga Bahlil. (H-4)



Editor : Indriyani Astuti
