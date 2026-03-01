AHY: Eskalasi Konflik Israel-AS Bisa Berdampak Pada Ekonomi dan Penerbangan Internasional

Headline
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan keprihatinannya atas pecahnya serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.
AHY menilai eskalasi konflik tersebut berpotensi memicu guncangan geopolitik yang akan berdampak pada stabilitas keamanan global, termasuk kawasan Asia Tenggara.
AHY menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus memantau situasi untuk melakukan langkah-langkah mitigasi, terutama terkait dampak langsung pada sektor infrastruktur transportasi udara.
“Kita sangat menyayangkan terjadinya kembali perang ini. Pasti akan mengakibatkan guncangan geopolitik, terutama di Timur Tengah, dan dampaknya akan terasa hingga ke kawasan kita di Asia Tenggara,” ujar AHY di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2026).
AHY menyoroti risiko terhadap lintas penerbangan internasional. Ia menyebut maskapai penerbangan kini harus menghitung ulang rute mereka demi menjaga faktor keselamatan penumpang. Menurutnya, penggunaan rudal dan misil jarak jauh dalam konflik tersebut membuat ruang udara di sekitar kawasan konflik menjadi tidak terprediksi dan berbahaya bagi penerbangan sipil.
“Kita tetap mengantisipasi dan berharap ini bisa dimitigasi, termasuk mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu penerbangan. Namun, maskapai pasti akan menghitung kembali karena faktor keselamatan adalah nomor satu. Namanya perang menggunakan rudal jarak jauh, lintasannya sulit diprediksi,” jelasnya.
Selain aspek keselamatan, AHY memperingatkan bahwa konflik ini bukan hanya menjadi tragedi kemanusiaan, tetapi juga ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi dunia. Ia menggarisbawahi potensi krisis pada sektor energi global mengingat posisi strategis Timur Tengah dalam rantai pasok minyak dan gas bumi.
“Sekali lagi kita berharap ini bisa segera berakhir. Karena jika terus berlanjut, ini akan menyebabkan tantangan berat di sektor ekonomi, termasuk ketahanan energi dunia,” pungkas AHY. (AFP/Z-10)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
