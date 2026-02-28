PBB Gelar Pertemuan Darurat Bahas Serangan ke Iran

Ilustrasi: Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat,(ANTARA/Fathur Rochman)

DEWAN Keamanan PBB (UNSC) dijadwalkan menggelar pertemuan darurat hari ini, Sabu (28/2) waktu setempat, guna membahas serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, serta eskalasi militer yang kian memanas di Timur Tengah.

Menyikapi situasi tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengeluarkan pernyataan tegas yang menyerukan penghentian segera segala bentuk permusuhan. Ia memperingatkan bahwa kegagalan dalam meredam situasi ini berisiko memicu konflik regional yang lebih luas.

“Konflik regional yang lebih luas akan membawa konsekuensi serius bagi warga sipil dan stabilitas kawasan,” peringat Guterres dalam pernyataan resminya.

Guterres juga menekankan bahwa seluruh negara anggota harus mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sesuai dengan Piagam PBB, setiap negara dilarang melakukan "ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun."

Pertemuan Dewan Keamanan ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk mencegah peperangan terbuka yang lebih destruktif di kawasan tersebut. (Aljazeera/P-4)