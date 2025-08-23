Wapres Gibran dan Gubernur Anwar Hafid Fokus Lindungi Korban Gempa Poso

Wapres Gibran Rakabuming Raka saat meninjau lokasi banjir di Poso(MI/HO)

WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan korban gempa bumi yang melanda Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Presiden saat berkunjung ke Kabupaten Poso.

Wapres mengatakan kinerja kepala daerah menangani bencana sudah sangat baik, utamanya dalam merespon cepat penanganan bagi para korban. Untuk itu, Wapres memastikan pemerintah pusat akan mendukung penuh pemulihan pasca bencana di Poso.

“Saya lihat kepala daerah sudah melakukan yang terbaik. Selanjutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus bersinergi untuk menangani bencana ini. Harus ada respon cepat,” kata Gibran Rakabuming Raka, Jumat (22/8).

Dalam kunjungan hari ini, Wapres meninjau langsung tenda pengungsian para warga sekaligus melihat kondisi para korban. Selain itu, orang nomor dua di Indonesia ini juga menyampaikan bahwa sekolah harus tetap berjalan sebagaimana biasa.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penyaluran bantuan diutamakan untun korban lansia, disabilitas, dan anak-anak.

Senada dengan itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memastikan langkah pemerintah daerah sejalan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

Anwar Hafid menegaskan, fokus utama saat ini adalah melindungi hak-hak masyarakat terdampak sekaligus memastikan bantuan segera tersalurkan. Satu hari pasca bencana Gubernur sudah menginstruksikan bahwa semua biaya pelayanan kesehatan para korban seluruhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Saya pastikan sinergi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan demi melindungi hak-hak warga terdampak gempa di Kabupaten Poso. Tentunya sesuai arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, bantuan akan kami segera salurkan kepada para korban gempa di Poso,” kata Anwar Hafid.

Sebagai tambahan informasi, selanjutnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama instansi terkait kini tengah melakukan percepatan penanganan darurat, termasuk layanan kesehatan, pemulihan akses, serta distribusi kebutuhan pokok bagi warga terdampak. Melalui Dinas Sosial provinsi, bantuan logistik dan pangan telah disalurkan untuk meringankan beban para warga terdampak gempa. (Z-1)