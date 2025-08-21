Gempa Magnitudo 4,9 di Jawa Barat Dipicu Segmen Citarum

Ilustrasi(Antara)

Gempa bermagnitudo 4,9 yang mengguncang Jawa Barat pada Selasa malam (20/8) dipastikan berasal dari aktivitas Segmen Citarum. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono.

"Gempa semalam itu pemicunya segmen Citarum bukan Baribis," ucap Daryono, Kamis (21/8).

Ia menjelaskan, jika diperhatikan melalui peta sebaran Sesar Naik Busur Belakang Jawa Barat (West Java Back Arc Thrust), lokasi sumber gempa Bekasi semalam berada pada Segmen Citarum. Segmen ini membentang di wilayah tengah Jawa Barat. Sementara itu, Segmen Baribis sesungguhnya berada lebih ke timur, mendekati kawasan Kuningan hingga Cirebon.

Episentrum gempa tercatat berada di bagian selatan Segmen Citarum. Hal ini sejalan dengan karakteristik West Java Back Arc Thrust yang memiliki kemiringan (dipping) ke arah selatan.

Seperti diketahui, pada Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 19:54:55 WIB, wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan sekitarnya diguncang gempabumi tektonik.

Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M 4,9. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 6.52 LS dan 107.25 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 19 km Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada kedalaman 10 km. (E-3)