Hoaks! Video Puskesmas Purwasari Karawang Rusak bukan Karena Gempa M4,9 Bekasi

GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bekasi, pada Rabu (20/8) pukul 19.54 WIB. Tak lama berselang, beredar video kerusakan Puskesmas Purwasari, Karawang, dengan klaim bahwa bangunan itu roboh akibat gempa.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan informasi tersebut tidak benar. Menurutnya, kerusakan di bagian depan dan teras puskesmas terjadi karena hujan deras disertai angin kencang yang melanda Karawang pada Rabu (20/8) sore menjelang petang, bukan akibat gempa.

"Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh oleh berita atau kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya terkait gempa bumi yang baru saja terjadi. Perbarui dan cek perkembangan informasi dari sejumlah instansi terkait seperti BNPB, BMKG, BPBD, TNI, Polri serta pihak berwenang lainnya," kata Abdul Muhari dalam keterangan yang diterima, Rabu (20/8).

Berdasarkan analisis seismik sementara, pusat gempa berada di darat pada koordinat 6.48 LS dan 107.24 BT, sekitar 14 kilometer tenggara Kabupaten Bekasi, dengan kedalaman 10 kilometer.

Guncangan gempa dirasakan masyarakat Jakarta selama 1–4 detik, membuat banyak warga berhamburan keluar rumah maupun gedung tinggi. Intensitas gempa juga cukup terasa di Depok, Bekasi, Bogor, Karawang, hingga Purwakarta.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memerintahkan jajarannya berkoordinasi dengan BPBD di wilayah terdampak, termasuk Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya, untuk memantau lapangan dan melakukan kaji cepat.

“Saya minta segera cek dan laporkan,” tegas Suharyanto.

Belum ada laporan kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa akibat gempa. BNPB memastikan perkembangan situasi akan disampaikan secara berkala.

Masyarakat diimbau tetap tenang namun waspada terhadap potensi gempa susulan. Hingga pukul 20.35 WIB, tercatat satu kali gempa susulan dengan magnitudo 2,1.

