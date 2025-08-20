Hoaks! Video Puskesmas Purwasari Karawang Rusak bukan Karena Gempa M4,9 Bekasi

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bekasi, pada Rabu (20/8) pukul 19.54 WIB. Tak lama berselang, beredar video kerusakan Puskesmas Purwasari, Karawang, dengan klaim bahwa bangunan itu roboh akibat gempa.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan informasi tersebut tidak benar. Menurutnya, kerusakan di bagian depan dan teras puskesmas terjadi karena hujan deras disertai angin kencang yang melanda Karawang pada Rabu (20/8) sore menjelang petang, bukan akibat gempa.
"Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh oleh berita atau kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya terkait gempa bumi yang baru saja terjadi. Perbarui dan cek perkembangan informasi dari sejumlah instansi terkait seperti BNPB, BMKG, BPBD, TNI, Polri serta pihak berwenang lainnya," kata Abdul Muhari dalam keterangan yang diterima, Rabu (20/8).
Berdasarkan analisis seismik sementara, pusat gempa berada di darat pada koordinat 6.48 LS dan 107.24 BT, sekitar 14 kilometer tenggara Kabupaten Bekasi, dengan kedalaman 10 kilometer.
Guncangan gempa dirasakan masyarakat Jakarta selama 1–4 detik, membuat banyak warga berhamburan keluar rumah maupun gedung tinggi. Intensitas gempa juga cukup terasa di Depok, Bekasi, Bogor, Karawang, hingga Purwakarta.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memerintahkan jajarannya berkoordinasi dengan BPBD di wilayah terdampak, termasuk Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya, untuk memantau lapangan dan melakukan kaji cepat.
“Saya minta segera cek dan laporkan,” tegas Suharyanto.
Belum ada laporan kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa akibat gempa. BNPB memastikan perkembangan situasi akan disampaikan secara berkala.
Masyarakat diimbau tetap tenang namun waspada terhadap potensi gempa susulan. Hingga pukul 20.35 WIB, tercatat satu kali gempa susulan dengan magnitudo 2,1.
(P-4)
Litologi penyusun wilayah ini terdiri atas batuan sedimen berumur Tersier, batuan gunung api berumur kuarter, serta endapan aluvium berumur Resen.
Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di Jakarta dan sekitarnya kembali normal setelah PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan jalur kereta aman seteah gempa di Bekasi
Joni pun membenarkan bahwa perjalanan KRL sempat diberhentikan sementara agar petugas dapat memastikan keamanan perlintasan.
Berdasarkan analisis BMKG, episenter gempa terletak di koordinat 6.52 LS dan 107.25 BT, tepatnya 19 km Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada kedalaman 10 km.
Bekasi diguncang dua kali gempa bumi pada Rabu (20/8). Gempa pertama tercatat dengan magnitudo 4,9 pada pukul 19.54 WIB,kemudian memiliki kekuatan yang lebih rendah, yakni magnitudo 2,1.
Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di Jakarta dan sekitarnya kembali normal setelah PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan jalur kereta aman seteah gempa di Bekasi
Berdasarkan analisis BMKG, episenter gempa terletak di koordinat 6.52 LS dan 107.25 BT, tepatnya 19 km Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada kedalaman 10 km.
Gempa bumi mengguncang wilayah Bekasi spada Rabu (20/8) malam, sekitar pukul 19.54 WIB. Berdasarkan data BMKG gempa tersebut memiliki magnitudo 4,9.
SUASANA duka kembali menyelimuti Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Selasa (19/8).
Langkah cepat ini dipimpin Kasatgas III Preventif Ops Madago Raya, Kombes Kurniawan Tandi Rongre, yang juga Dansat Brimob Polda Sulteng.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved