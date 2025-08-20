Pusat Gempa M4,7 Terletak di Bekasi, Warga Diimbau Tetap Tenang

Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

M Iqbal Al Machmudi
20/8/2025 21:12
Gempa hari ini di Bekasi.(Dok. BMKG)

WILAYAH Bekasi, Karawang, dan sekitarnya diguncang gempa tektonik dengan magnitudo M 4,7, pada Rabu (20/8) pukul 19.54 WIB.

Berdasarkan analisis BMKG, episenter gempa terletak di koordinat 6.52 LS dan 107.25 BT, tepatnya 19 km Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada kedalaman 10 km.

"Gempa ini termasuk gempa dangkal yang disebabkan oleh sesar naik busur belakang Jawa Barat," ujar Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono.

Baca juga : Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Warga Melaporkan Getaran Kuat

Dampak gempa, berdasarkan laporan masyarakat, dirasakan di wilayah Bekasi dengan Skala Intensitas III-IV MMI (getaran nyata dalam rumah, seakan ada truk berlalu). Di luar, beberapa orang merasakan gerabah pecah, jendela berderik, dan dinding berbunyi.

Di Purwakarta, Cikarang, dan Depok, getaran dirasakan dengan Skala Intensitas III MMI, sementara di Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi Timur, dengan Skala Intensitas II-III MMI (getaran terasa pada beberapa orang, benda ringan bergoyang).

"Di daerah lain seperti Tangerang, Pandeglang, Cianjur, Pelabuhanratu, dan Lebak, getaran dirasakan dengan Skala Intensitas II MMI," tambahnya.

Hingga pukul 20:35 WIB, BMKG mencatat adanya satu gempa susulan dengan magnitudo M2.1.

"Diimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak jelas kebenarannya," pungkas Daryono. (Z-10)



Editor : Gana Buana
