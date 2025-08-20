Pusat Gempa M4,7 Terletak di Bekasi, Warga Diimbau Tetap Tenang

Headline
WILAYAH Bekasi, Karawang, dan sekitarnya diguncang gempa tektonik dengan magnitudo M 4,7, pada Rabu (20/8) pukul 19.54 WIB.
Berdasarkan analisis BMKG, episenter gempa terletak di koordinat 6.52 LS dan 107.25 BT, tepatnya 19 km Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada kedalaman 10 km.
"Gempa ini termasuk gempa dangkal yang disebabkan oleh sesar naik busur belakang Jawa Barat," ujar Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono.
Dampak gempa, berdasarkan laporan masyarakat, dirasakan di wilayah Bekasi dengan Skala Intensitas III-IV MMI (getaran nyata dalam rumah, seakan ada truk berlalu). Di luar, beberapa orang merasakan gerabah pecah, jendela berderik, dan dinding berbunyi.
Di Purwakarta, Cikarang, dan Depok, getaran dirasakan dengan Skala Intensitas III MMI, sementara di Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi Timur, dengan Skala Intensitas II-III MMI (getaran terasa pada beberapa orang, benda ringan bergoyang).
"Di daerah lain seperti Tangerang, Pandeglang, Cianjur, Pelabuhanratu, dan Lebak, getaran dirasakan dengan Skala Intensitas II MMI," tambahnya.
Hingga pukul 20:35 WIB, BMKG mencatat adanya satu gempa susulan dengan magnitudo M2.1.
"Diimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak jelas kebenarannya," pungkas Daryono. (Z-10)
Menurut BMKG Jawa Barat, gempa bumi Bekasi tersebut terasa sampai wilayah Bogor dan Purwakarta. Namun, di wilayah Purwakarta hanya terasa selama beberapa detik saja.
Warga meminta pemerintah meningkatkan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan gempa bumi. Apalagi kejadian gempa terus berulang dalam beberapa hari terakhir.
Litologi penyusun wilayah ini terdiri atas batuan sedimen berumur Tersier, batuan gunung api berumur kuarter, serta endapan aluvium berumur Resen.
Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di Jakarta dan sekitarnya kembali normal setelah PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan jalur kereta aman seteah gempa di Bekasi
Joni pun membenarkan bahwa perjalanan KRL sempat diberhentikan sementara agar petugas dapat memastikan keamanan perlintasan.
Beredar video kerusakan Puskesmas Purwasari, Karawang, dengan klaim bahwa bangunan itu roboh akibat gempa. BNPB memastikan itu hoaks.
